В апреле – июне мошенники похитили у клиентов банков 3,6 млрд рублей

Российские банки регулярно выявляют новые схемы мошенничества. Например, в июле Сбербанк рассказал о фейковых сайтах, на которых якобы можно проверить, настоящий ли сотрудник банка или правоохранительных органов звонит клиенту. А в августе россиян предупреждали о мошенничествах с фальшивыми точками доступа Wi-Fi, через которые злоумышленникам могут получить платежную информацию. В Сбербанке порекомендовали не пользоваться приложениями банков и ничего не оплачивать при подключении к публичному Wi-Fi , а также обращать внимание на шифрование точки доступа – оно должно быть WPA2/WPA.