Газета
Общество

В апреле – июне мошенники похитили у клиентов банков 3,6 млрд рублей

Ведомости

Во втором квартале 2023 г. мошенники совершили 279 700 банковских операций на сумму 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил Центробанк.

В то же время российские банки отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов (в первом квартале – 2,7 млн. атак). Мошенникам не удалось похитить 911 млрд рублей. Размер ущерба сократился на 6%, по сравнению с показателями за прошедшие четыре квартала.

Чаще всего аферисты представляются «сотрудниками» Банка России или «работниками» других банков. По инициативе ЦБ РФ заблокировали 276 800 телефонных номеров, использовавшихся для обмана людей.

Генпрокуратуре и регистраторам доменных имен передали информацию о 8056 сомнительных сайтах. По сравнению с предыдущими четырьмя кварталами, количество фишинговых атак сократилось почти на 40%.

Центробанк начал получать информацию о предотвращенных мошеннических операциях от российских банков с начала 2023 г.

«Делать выводы пока преждевременно, тем не менее видно, что из общего количества попыток, нацеленных на хищение денежных средств, менее 6% из них были успешными», – объяснил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Российские банки регулярно выявляют новые схемы мошенничества. Например, в июле Сбербанк рассказал о фейковых сайтах, на которых якобы можно проверить, настоящий ли сотрудник банка или правоохранительных органов звонит клиенту. А в августе россиян предупреждали о мошенничествах с фальшивыми точками доступа Wi-Fi, через которые злоумышленникам могут получить платежную информацию. В Сбербанке порекомендовали не пользоваться приложениями банков и ничего не оплачивать при подключении к публичному Wi-Fi , а также обращать внимание на шифрование точки доступа – оно должно быть WPA2/WPA.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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