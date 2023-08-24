В апреле – июне мошенники похитили у клиентов банков 3,6 млрд рублей
Во втором квартале 2023 г. мошенники совершили 279 700 банковских операций на сумму 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил Центробанк.
В то же время российские банки отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов (в первом квартале – 2,7 млн. атак). Мошенникам не удалось похитить 911 млрд рублей. Размер ущерба сократился на 6%, по сравнению с показателями за прошедшие четыре квартала.
Чаще всего аферисты представляются «сотрудниками» Банка России или «работниками» других банков. По инициативе ЦБ РФ заблокировали 276 800 телефонных номеров, использовавшихся для обмана людей.
Генпрокуратуре и регистраторам доменных имен передали информацию о 8056 сомнительных сайтах. По сравнению с предыдущими четырьмя кварталами, количество фишинговых атак сократилось почти на 40%.
Центробанк начал получать информацию о предотвращенных мошеннических операциях от российских банков с начала 2023 г.
«Делать выводы пока преждевременно, тем не менее видно, что из общего количества попыток, нацеленных на хищение денежных средств, менее 6% из них были успешными», – объяснил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
Российские банки регулярно выявляют новые схемы мошенничества. Например, в июле Сбербанк рассказал о фейковых сайтах, на которых якобы можно проверить, настоящий ли сотрудник банка или правоохранительных органов звонит клиенту. А в августе россиян предупреждали о мошенничествах с фальшивыми точками доступа Wi-Fi, через которые злоумышленникам могут получить платежную информацию. В Сбербанке порекомендовали не пользоваться приложениями банков и ничего не оплачивать при подключении к публичному Wi-Fi , а также обращать внимание на шифрование точки доступа – оно должно быть WPA2/WPA.