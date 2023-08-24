Хуснуллин предложил увеличить число школьных занятий по безопасности на дорогах
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил подумать над тем, чтобы увеличить в школах количество занятий, посвященных безопасности на дорогах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
«В рамках обсуждения дал несколько поручений: сформировать дорожную карту по снижению смертности в ДТП, подумать над увеличением количества занятий в школах по безопасности на дорогах и разработать план по строительству вертолетных площадок при больницах, куда можно оперативно доставлять пострадавших», – написал он.
Хуснуллин назвал тему безопасности на дорогах достаточно чувствительной и в связи с этим назвал приоритетной целью снизить уровень смертности при ДТП. По словам Хуснуллина, за все время работы были зафиксированы положительные изменения, в том числе связанные со снижением ДТП с пьяными водителями и с пешеходами.
В заседании принимали участие представители МВД, Минтранса, Росавтодора, Минздрава, Минпросвещения и властей регионов. Помимо названных поручений было принято решение расширить действие системы «Эталон», с помощью которой можно осуществлять контроль за устранением опасных участков дорог, на территорию 10 регионов, в том числе на Кемеровскую, Саратовскую, Ярославскую области и др.