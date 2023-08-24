Хуснуллин предложил увеличить число школьных занятий по безопасности на дорогах

Хуснуллин назвал тему безопасности на дорогах достаточно чувствительной и в связи с этим назвал приоритетной целью снизить уровень смертности при ДТП. По словам Хуснуллина, за все время работы были зафиксированы положительные изменения, в том числе связанные со снижением ДТП с пьяными водителями и с пешеходами.