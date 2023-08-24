Газета
Общество

Хуснуллин предложил увеличить число школьных занятий по безопасности на дорогах

Ведомости

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил подумать над тем, чтобы увеличить в школах количество занятий, посвященных безопасности на дорогах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения. 

«В рамках обсуждения дал несколько поручений: сформировать дорожную карту по снижению смертности в ДТП, подумать над увеличением количества занятий в школах по безопасности на дорогах и разработать план по строительству вертолетных площадок при больницах, куда можно оперативно доставлять пострадавших», – написал он. 

Хуснуллин назвал тему безопасности на дорогах достаточно чувствительной и в связи с этим назвал приоритетной целью снизить уровень смертности при ДТП. По словам Хуснуллина, за все время работы были зафиксированы положительные изменения, в том числе связанные со снижением ДТП с пьяными водителями и с пешеходами. 

В заседании принимали участие представители МВД, Минтранса, Росавтодора, Минздрава, Минпросвещения и властей регионов. Помимо названных поручений было принято решение расширить действие системы «Эталон», с помощью которой можно осуществлять контроль за устранением опасных участков дорог, на территорию 10 регионов, в том числе на Кемеровскую, Саратовскую, Ярославскую области и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных