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Арестованный по делу о шпионаже гражданин США обжаловал решение суда

Ведомости

Гражданин США Джин (Евгений) Спектор, арестованный по делу о шпионаже, обжаловал решение суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата заседания пока не назначена, уточнили в суде. Из данных судебной картотеки следует, что решение было обжаловано 20 августа. 

17 августа Лефортовский суд Москвы отправил Спектора под стражу по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку дело содержит секретные материалы. По статье американцу грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности предъявленного Спектору обвинения неизвестны.

Джин Спектор является уроженцем России. Он вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. Ранее Спектор был председателем совета директоров ГК «Медполимерпром».

Летом 2021 г. Спектора приговорили к 4 годам колонии строгого режима по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Американца признали виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере). Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. В сентябре 2022 г. Спектор получил 3,5 года лишения свободы.

По данным следствия, в 2015-2016 гг. Алексеева за продвижение лекарств получила взятки на сумму более 4 млн руб. – в виде путевки на отдых в Таиланд и Доминикану. В апреле 2023 г. помощницу бывшего вице-премьера приговорили к 12 годам колонии, вину Алексеева так и не признала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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