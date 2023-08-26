Арестованный по делу о шпионаже гражданин США обжаловал решение суда

По данным следствия, в 2015-2016 гг. Алексеева за продвижение лекарств получила взятки на сумму более 4 млн руб. – в виде путевки на отдых в Таиланд и Доминикану. В апреле 2023 г. помощницу бывшего вице-премьера приговорили к 12 годам колонии, вину Алексеева так и не признала.