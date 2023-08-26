Арестованный по делу о шпионаже гражданин США обжаловал решение суда
Гражданин США Джин (Евгений) Спектор, арестованный по делу о шпионаже, обжаловал решение суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.
Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата заседания пока не назначена, уточнили в суде. Из данных судебной картотеки следует, что решение было обжаловано 20 августа.
17 августа Лефортовский суд Москвы отправил Спектора под стражу по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку дело содержит секретные материалы. По статье американцу грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности предъявленного Спектору обвинения неизвестны.
Джин Спектор является уроженцем России. Он вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. Ранее Спектор был председателем совета директоров ГК «Медполимерпром».
Летом 2021 г. Спектора приговорили к 4 годам колонии строгого режима по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Американца признали виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере). Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. В сентябре 2022 г. Спектор получил 3,5 года лишения свободы.
По данным следствия, в 2015-2016 гг. Алексеева за продвижение лекарств получила взятки на сумму более 4 млн руб. – в виде путевки на отдых в Таиланд и Доминикану. В апреле 2023 г. помощницу бывшего вице-премьера приговорили к 12 годам колонии, вину Алексеева так и не признала.