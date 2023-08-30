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Общество

Суд приговорил украинского диверсанта к 12 годам лишения свободы за подготовку взрыва

Ведомости

Второй западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы украинскому диверсанту, готовившему взрыв в Брянской области, сообщили в суде. 

Уточняется, что из назначенного срока четыре года осужденный проведет в тюрьме, а оставшиеся восемь лет – в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 550 000 руб.

«2-й Западный окружной военный суд признал виновным гражданина Республики Украины Александра Бобровицкого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 30 и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК  РФ», – говорится в сообщении. 

По данным суда, Бобровицкий, являясь противником специальной военной операции, согласился на предложение сотрудников Службы безопасности Украины вступить в организованное ими сообщество для осуществления террористической деятельности на территории РФ. Он должен был взорвать самодельное устройство на одном из объектов транспортной или промышленной инфраструктуры.

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Гражданин Украины поселился в Брянске, где и был задержан правоохранителями при извлечении из оборудованного на территории Брянской области тайника компонентов взрывного устройства. В суде он полностью признал вину, сотрудничал со следствием и дал признательные показания.

В июне украинские военнослужащие из диверсионно-разведывательной группы, созданной группировкой «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация), были приговорены Вторым западным окружным военным судом к срокам от 6 до 14 лет лишения свободы. Все трое, по данным ФСБ, проходили специальную подготовку в учебном центре ВСУ «Десна» под руководством иностранных инструкторов. Спецслужба обнаружила созданный ими тайник с элементами взрывного устройства, зона поражения которого могла составить до 500 м. В телефонах украинцев нашли переписку с кураторами теракта, который планировался в Липецкой области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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