Суд приговорил украинского диверсанта к 12 годам лишения свободы за подготовку взрыва
Второй западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы украинскому диверсанту, готовившему взрыв в Брянской области, сообщили в суде.
Уточняется, что из назначенного срока четыре года осужденный проведет в тюрьме, а оставшиеся восемь лет – в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 550 000 руб.
«2-й Западный окружной военный суд признал виновным гражданина Республики Украины Александра Бобровицкого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 30 и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ», – говорится в сообщении.
По данным суда, Бобровицкий, являясь противником специальной военной операции, согласился на предложение сотрудников Службы безопасности Украины вступить в организованное ими сообщество для осуществления террористической деятельности на территории РФ. Он должен был взорвать самодельное устройство на одном из объектов транспортной или промышленной инфраструктуры.
Гражданин Украины поселился в Брянске, где и был задержан правоохранителями при извлечении из оборудованного на территории Брянской области тайника компонентов взрывного устройства. В суде он полностью признал вину, сотрудничал со следствием и дал признательные показания.
В июне украинские военнослужащие из диверсионно-разведывательной группы, созданной группировкой «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация), были приговорены Вторым западным окружным военным судом к срокам от 6 до 14 лет лишения свободы. Все трое, по данным ФСБ, проходили специальную подготовку в учебном центре ВСУ «Десна» под руководством иностранных инструкторов. Спецслужба обнаружила созданный ими тайник с элементами взрывного устройства, зона поражения которого могла составить до 500 м. В телефонах украинцев нашли переписку с кураторами теракта, который планировался в Липецкой области.