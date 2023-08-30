Суд приговорил украинского диверсанта к 12 годам лишения свободы за подготовку взрыва

В июне украинские военнослужащие из диверсионно-разведывательной группы, созданной группировкой «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация), были приговорены Вторым западным окружным военным судом к срокам от 6 до 14 лет лишения свободы. Все трое, по данным ФСБ, проходили специальную подготовку в учебном центре ВСУ «Десна» под руководством иностранных инструкторов. Спецслужба обнаружила созданный ими тайник с элементами взрывного устройства, зона поражения которого могла составить до 500 м. В телефонах украинцев нашли переписку с кураторами теракта, который планировался в Липецкой области.