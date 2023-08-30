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Угрожавший взорвать гранату в Уфе военный найден мертвым в СИЗО

Ведомости

Военнослужащий, угрожавший взорвать гранату в Уфе, покончил с собой в СИЗО, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии Олег Галин.

«По записи с камер видеонаблюдения в коридоре видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили», – сказал председатель (цитата по ТАСС).

2 августа на Нагаевском шоссе в Уфе мужчина 1984 г. р. с гранатой в руках требовал прекратить заведенное в отношении него уголовное дело по ст. 337 УК РФ (дезертирство).

Ранее по теме: Угрожавший взорвать гранату под Уфой мужчина сдался правоохранителям

Мужчина сдался правоохранителям после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым. Через два дня, 4 августа, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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