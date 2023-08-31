Балицкий сообщил об уничтожении двух штурмовых групп ВСУ
Две штурмовые группы ВСУ были уничтожены при попытке прорвать рубеж обороны рядом с населенным пунктом Вербовое. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Только за эту ночь полностью уничтожены две штурмовые группы противника, которые предприняли попытку прорыва рубежа нашей обороны на окраине Вербового. Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен», — написал он.
По словам Балицкого, у ВСУ на запорожском направлении «все сильнее и сильнее проявляются явные признаки усталости». В частности, каждые два-три часа украинская армия теряет по две бригады солдат, добавил Балицкий. 29 августа Балицкий опроверг заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт Работино и прорвали первую линию обороны на запорожском направлении.
28 августа в ежедневной сводке Минобороны сообщало, что российские военнослужащие отразили семь атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. 30 августа Минобороны сообщило, что за сутки ВС России отразили девять атак рядом с этими населенными пунктами.