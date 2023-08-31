Балицкий сообщил об уничтожении двух штурмовых групп ВСУ

По словам Балицкого, у ВСУ на запорожском направлении «все сильнее и сильнее проявляются явные признаки усталости». В частности, каждые два-три часа украинская армия теряет по две бригады солдат, добавил Балицкий. 29 августа Балицкий опроверг заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт Работино и прорвали первую линию обороны на запорожском направлении.