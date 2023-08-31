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Общество

Балицкий сообщил об уничтожении двух штурмовых групп ВСУ

Ведомости

Две штурмовые группы ВСУ были уничтожены при попытке прорвать рубеж обороны рядом с населенным пунктом Вербовое. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Только за эту ночь полностью уничтожены две штурмовые группы противника, которые предприняли попытку прорыва рубежа нашей обороны на окраине Вербового. Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен», — написал он.

По словам Балицкого, у ВСУ на запорожском направлении «все сильнее и сильнее проявляются явные признаки усталости». В частности, каждые два-три часа украинская армия теряет по две бригады солдат, добавил Балицкий. 29 августа Балицкий опроверг заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт Работино и прорвали первую линию обороны на запорожском направлении.

Ранее по теме: Балицкий опроверг информацию о прорыве ВСУ первой линии обороны

28 августа в ежедневной сводке Минобороны сообщало, что российские военнослужащие отразили семь атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. 30 августа Минобороны сообщило, что за сутки ВС России отразили девять атак рядом с этими населенными пунктами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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