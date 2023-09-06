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Общество

Маск предложил Цукербергу подраться после возвращения из поездки

Ведомости

Миллиардер Илон Маск вызвал главного исполнительного директора корпорации Meta (признана экстремистской на территории РФ) Марка Цукерберга на бой после возвращения из поездки. Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Почему он не хочет драться со мной? Цук сказал: "Назови место". Поэтому я и назвал его дом, но мне сказали, что он уехал в путешествие. Возможно, мы сразимся, когда он вернется», – написал Маск.

Ранее по теме: Маск заявил, что его бой с Цукербергом будет транслироваться в X

О возможном поединке стало известно в конце июня. Маск вызвал Цукерберга на бой после запуска соцсети Threads – аналога X. Руководитель Meta согласился на бой и предложил провести его 26 августа. 12 августа Маск сообщил, что поединок пройдет в «эпичной локации» в Италии. 16 августа Цукерберг отказался от боя в Колизее, сообщив, что находится в путешествии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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