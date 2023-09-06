Маск предложил Цукербергу подраться после возвращения из поездки
Миллиардер Илон Маск вызвал главного исполнительного директора корпорации Meta (признана экстремистской на территории РФ) Марка Цукерберга на бой после возвращения из поездки. Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter).
«Почему он не хочет драться со мной? Цук сказал: "Назови место". Поэтому я и назвал его дом, но мне сказали, что он уехал в путешествие. Возможно, мы сразимся, когда он вернется», – написал Маск.
О возможном поединке стало известно в конце июня. Маск вызвал Цукерберга на бой после запуска соцсети Threads – аналога X. Руководитель Meta согласился на бой и предложил провести его 26 августа. 12 августа Маск сообщил, что поединок пройдет в «эпичной локации» в Италии. 16 августа Цукерберг отказался от боя в Колизее, сообщив, что находится в путешествии.