«Коммерсантъ» узнал об аресте командующих дивизией ПВО по делу о взятке
Московский гарнизонный военный суд отправил генерал-майора Константина Огиенко в СИЗО по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, до недавнего времени Огиенко был командующим 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая отвечает за защиту неба над Москвой. Суд продлил его арест до 27 ноября 2023 г., утверждает «Коммерсантъ».
По версии следствия, Огиенко получил взятку от общественной организации «Надежда» за выделение земель оборонного назначения. Из материалов дела следует, что руководитель организации собрала деньги с ряда организаций и граждан, пообещав обеспечить их земельными участками в ближнем Подмосковье.
Речь шла о сумме в 30 млн руб. Отмечается, что женщина передала 500 000 руб. из них командующему 4-й дивизией ПВО генерал-майору Дмитрию Беляцкому. Конечным получателем денег являлся Огиенко. В отношении руководителя «Надежды» возбуждено дело по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки), против генерала – по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере).
Беляцкий частично признал вину и ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Он обещал раскрыть известные ему факты коррупции. По данным «Коммерсанта», Беляцкий находится под домашним арестом. Огиенко причастность к коррупции признавать отказался.
Газета пишет, что сейчас следствие и Минобороны проводят инвентаризацию земель обороны и безопасности, закрепленных за 1-й армией ПВО. По информации правоохранительных органов, часть земли могла быть выведена из военного оборота за взятки. На получение таких взяток также проверяются представители командования войск противовоздушной и противоракетной обороны, отмечает «Коммерсантъ».