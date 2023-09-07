«Коммерсантъ» узнал об аресте командующих дивизией ПВО по делу о взятке

Газета пишет, что сейчас следствие и Минобороны проводят инвентаризацию земель обороны и безопасности, закрепленных за 1-й армией ПВО. По информации правоохранительных органов, часть земли могла быть выведена из военного оборота за взятки. На получение таких взяток также проверяются представители командования войск противовоздушной и противоракетной обороны, отмечает «Коммерсантъ».