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Умер советский и российский актер Андрей Шаронов

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Актер театра, кино и телевидения Андрей Шаронов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила «Российская газета», причина смерти не называется.

Шаронов родился 2 июля 1951 г. Играл на сцене Театра на Литейном в Санкт-Петербурге, преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств (СПбГИК). 

Первой киноработой актера стала комедия «Это было за Нарвской заставой» (1981) о борьбе рабочих Нарвской заставы Петербурга в 1903 г. Шаронов сыграл в картине вместе с Леонидом Серебренниковым, Александром Демьяненко, Еленой Соловей, Татьяной Кулиш и др.

Также сыграл в фильмах «Русская симфония», «Эмма», «Меченые», «Жить сначала». Последнюю кинороль Шаронов сыграл в сериале «Такая работа», который выходил с 2014 по 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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