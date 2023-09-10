Умер советский и российский актер Андрей Шаронов
Актер театра, кино и телевидения Андрей Шаронов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила «Российская газета», причина смерти не называется.
Шаронов родился 2 июля 1951 г. Играл на сцене Театра на Литейном в Санкт-Петербурге, преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств (СПбГИК).
Первой киноработой актера стала комедия «Это было за Нарвской заставой» (1981) о борьбе рабочих Нарвской заставы Петербурга в 1903 г. Шаронов сыграл в картине вместе с Леонидом Серебренниковым, Александром Демьяненко, Еленой Соловей, Татьяной Кулиш и др.
Также сыграл в фильмах «Русская симфония», «Эмма», «Меченые», «Жить сначала». Последнюю кинороль Шаронов сыграл в сериале «Такая работа», который выходил с 2014 по 2016 г.