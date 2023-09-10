Умер советский и российский актер Андрей Шаронов

Первой киноработой актера стала комедия «Это было за Нарвской заставой» (1981) о борьбе рабочих Нарвской заставы Петербурга в 1903 г. Шаронов сыграл в картине вместе с Леонидом Серебренниковым, Александром Демьяненко, Еленой Соловей, Татьяной Кулиш и др.