Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2100

Землетрясение произошло 8 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи. Большинство смертей было зафиксировано в горных районах за пределами Марракеша, который стал ближайшим к эпицентру городом королевства. Многие страны отреагировали на случившееся и выразили соболезнования или предложили свою помощь Марокко.