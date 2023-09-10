Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2100
Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2122 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на государственное телевидение страны.
Количество пострадавших достигло 2421. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что от природной катастрофы пострадали более 300 000 человек.
Землетрясение произошло 8 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи. Большинство смертей было зафиксировано в горных районах за пределами Марракеша, который стал ближайшим к эпицентру городом королевства. Многие страны отреагировали на случившееся и выразили соболезнования или предложили свою помощь Марокко.
Помощь Марокко, в частности, предложила Турция, которая сама в феврале пережила разрушительное землетрясение. Франция заявила о готовности «немедленно предоставить свою помощь» для спасения людей. Пожарная служба Тайваня также сообщила, что подготовила команду из 120 спасателей. На случившееся также отреагировали Россия, Индия, Алжир, Германия и др.
СМИ назвали случившееся самым смертоносным землетрясением в Марокко после катастрофы 2004 г., когда в стране погибли более 600 человек.