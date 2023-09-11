Путин призвал ускорить запуск культурных кластеров в российских городах
Культурные комплексы в этих городах включают в себя 46 объектов. Сейчас в строй введено 29 из них.
«Полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно ускорять. Я знаю, здесь есть проблемы, мы много раз на этот счет говорили, и с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным], и с теми, кто так или иначе вовлечен в этот процесс, знаю о проблемах, которые здесь есть. Но тем не менее без ущерба качеству их строительства и оснащения нужно этот процесс ускорять», – подчеркнул Путин.
Президент объяснил, что культурные кластеры, помимо основных функций, дают стимул комплексному развитию регионов, а окружающие их общественные пространства, прогулочные зоны и парки становятся точками роста притяжения для местных жителей и туристов. Вместе со спортивными объектами и новыми креативными индустриями они формируют гармоничную среду для жизни.
17 августа Путин поручил рассмотреть возможность создания в Москве международного кинокластера – особой экономической зоны в сфере киноиндустрии. Резидентам обеспечат специальные меры поддержки, в том числе налоговые льготы, субсидии и гранты.