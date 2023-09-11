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Общество

Путин призвал ускорить запуск культурных кластеров в российских городах

Ведомости

Ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе необходимо ускорять. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании в рамках ВЭФ.

Культурные комплексы в этих городах включают в себя 46 объектов. Сейчас в строй введено 29 из них.

«Полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно ускорять. Я знаю, здесь есть проблемы, мы много раз на этот счет говорили, и с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным], и с теми, кто так или иначе вовлечен в этот процесс, знаю о проблемах, которые здесь есть. Но тем не менее без ущерба качеству их строительства и оснащения нужно этот процесс ускорять», – подчеркнул Путин.

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Президент объяснил, что культурные кластеры, помимо основных функций, дают стимул комплексному развитию регионов, а окружающие их общественные пространства, прогулочные зоны и парки становятся точками роста притяжения для местных жителей и туристов. Вместе со спортивными объектами и новыми креативными индустриями они формируют гармоничную среду для жизни.

17 августа Путин поручил рассмотреть возможность создания в Москве международного кинокластера – особой экономической зоны в сфере киноиндустрии. Резидентам обеспечат специальные меры поддержки, в том числе налоговые льготы, субсидии и гранты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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