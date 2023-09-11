Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Военного корреспондента Геннадия Дубового сбил автомобиль в центре Донецка, он умер на месте происшествия, сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский «РИА Новости».
«Да, его сбила машина. Он пошел за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами», – рассказал он.
ДТП произошло, как уточняется, на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил в своем Telegram-канале гибель Дубового, заявив, что военкор в последнее время принимал участие в боевых действиях.
Дубовой родился в Павлограде, окончил Донецкий национальный университет, участвовал, как утверждается, в боевых действиях в Донбассе в составе ополчения с 2014 г. После начала спецоперации России на Украине служил морпехом-разведчиком, продолжая заниматься и журналистской деятельностью. Состоял в союзе писателей ДНР, имеет звание «заслуженный журналист ДНР», а в начале сентября получил удостоверение Союза журналистов РФ.