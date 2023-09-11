Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

Дубовой родился в Павлограде, окончил Донецкий национальный университет, участвовал, как утверждается, в боевых действиях в Донбассе в составе ополчения с 2014 г. После начала спецоперации России на Украине служил морпехом-разведчиком, продолжая заниматься и журналистской деятельностью. Состоял в союзе писателей ДНР, имеет звание «заслуженный журналист ДНР», а в начале сентября получил удостоверение Союза журналистов РФ.