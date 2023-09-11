Газета
Общество

Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка

Ведомости

Военного корреспондента Геннадия Дубового сбил автомобиль в центре Донецка, он умер на месте происшествия, сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский «РИА Новости».

«Да, его сбила машина. Он пошел за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами», – рассказал он.

ДТП произошло, как уточняется, на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил в своем Telegram-канале гибель Дубового, заявив, что военкор в последнее время принимал участие в боевых действиях.

Дубовой родился в Павлограде, окончил Донецкий национальный университет, участвовал, как утверждается, в боевых действиях в Донбассе в составе ополчения с 2014 г. После начала спецоперации России на Украине служил морпехом-разведчиком, продолжая заниматься и журналистской деятельностью. Состоял в союзе писателей ДНР, имеет звание «заслуженный журналист ДНР», а в начале сентября получил удостоверение Союза журналистов РФ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных