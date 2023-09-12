Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в Новосибирской области

5 сентября самолет Airbus, следовавший из Пензы в Москву, экстренно приземлился в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем, сообщал ТАСС. Лайнер принадлежит «Аэрофлоту», сообщалось, что он смог сесть только со второй попытки. Для установления причин сбоя была инициирована техническая проверка. Уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал.