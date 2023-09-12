Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в Новосибирской области
Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в 09:44 (05:44 мск). На борту находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка. «По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано», – уточнил Травников.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что аварийную посадку совершил Airbus A320 южнее села Убинка. По данным ведомства, лайнер, а также сооружения на земле повреждений не получили. Там добавили, что эвакуированных пассажиров временно разместят в местном Доме культуры.
По факту произошедшего проверку начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Там добавили, что воздушное судно совершило аварийную посадку по технической причине. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили в прокуратуре.
5 сентября самолет Airbus, следовавший из Пензы в Москву, экстренно приземлился в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем, сообщал ТАСС. Лайнер принадлежит «Аэрофлоту», сообщалось, что он смог сесть только со второй попытки. Для установления причин сбоя была инициирована техническая проверка. Уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал.