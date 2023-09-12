Газета
Общество

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в Новосибирской области

Ведомости

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в 09:44 (05:44 мск). На борту находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка. «По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано», – уточнил Травников.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что аварийную посадку совершил Airbus A320 южнее села Убинка. По данным ведомства, лайнер, а также сооружения на земле повреждений не получили. Там добавили, что эвакуированных пассажиров временно разместят в местном Доме культуры.

По факту произошедшего проверку начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Там добавили, что воздушное судно совершило аварийную посадку по технической причине. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили в прокуратуре.

5 сентября самолет Airbus, следовавший из Пензы в Москву, экстренно приземлился в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем, сообщал ТАСС. Лайнер принадлежит «Аэрофлоту», сообщалось, что он смог сесть только со второй попытки. Для установления причин сбоя была инициирована техническая проверка. Уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных