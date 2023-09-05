СМИ: летевший из Пензы самолет экстренно сел в Шереметьево
Самолет Airbus, следовавший из Пензы в Москву, экстренно приземлился в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
«Пассажирский Airbus A320, выполнявший рейс Пенза – Москва, доложил о проблеме в работе двигателя. Он благополучно сел в Шереметьево», – сказал собеседник агентства.
«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что самолет принадлежит «Аэрофлоту». По данным агентств, лайнер смог сесть только со второй попытки. ТАСС отмечает, что двигатель возобновил штатную работу, когда самолет зашел на посадку. Согласно данным на сайте «Шереметьево», лайнер приземлился в 13:04 мск.
Обстоятельства инцидента выясняются, для установления причин сбоя будет проведена техническая проверка. ТАСС подчеркивает, что пострадавших на борту нет.
27 августа самолет рейса Москва – Минеральные Воды совершил посадку в аэропорту Волгограда после того, как подал сигнал тревоги из-за ухудшения самочувствия пассажира. В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали ТАСС, что 54-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.