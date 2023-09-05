СМИ: летевший из Пензы самолет экстренно сел в Шереметьево

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что самолет принадлежит «Аэрофлоту». По данным агентств, лайнер смог сесть только со второй попытки. ТАСС отмечает, что двигатель возобновил штатную работу, когда самолет зашел на посадку. Согласно данным на сайте «Шереметьево», лайнер приземлился в 13:04 мск.