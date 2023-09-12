Газета
Общество

Игорь Стрелков останется в СИЗО до 18 декабря

Ведомости

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего министра обороны ДНР, бывшего сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия – Гиркин) до 18 декабря, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Экс-министр попросил суд отправить его под домашний арест.

«Уважаемый суд, я ходатайствую о том, чтобы суд счел возможным избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста. Мотивирую это тем, что нахожусь не в самом лучшем состоянии здоровья, не буду мешать следствию» – заявил Стрелков.

Он напомнил, что находится в розыске Интерпола и приговорен к пожизненному заключению, поэтому не будет скрываться за границей. В России же Стрелков не видит смысла скрываться, поскольку не признает обвинение и намерен его опровергать.

21 июля 2023 г. Мещанский районный суд Москвы заключил Стрелкова под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ по Москве и Московской области. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд отправил его в СИЗО до 18 сентября.

Ранее по теме: Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗО

В 2014 г., после госпереворота в Киеве, Стрелков стал участником ополчения ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. был министром обороны ДНР, а затем начал вести активную общественную деятельность вне Донбасса.

В ноябре 2022 г. Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР в июле 2014 г. Россия не признала решение суда. Сам Стрелков отверг обвинения и отказался давать показания суду.

Стрелков активно поддерживал российскую армию с начала спецоперации на Украине в своем Telegram-канале, при этом он нередко выступал с критикой хода спецоперации и военного руководства. 25 июня он выступал на московском съезде «Клуба рассерженных патриотов» с собственной политической программой и призвал к «переводу страны на военные рельсы».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных