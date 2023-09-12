Игорь Стрелков останется в СИЗО до 18 декабря
Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего министра обороны ДНР, бывшего сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия – Гиркин) до 18 декабря, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Экс-министр попросил суд отправить его под домашний арест.
«Уважаемый суд, я ходатайствую о том, чтобы суд счел возможным избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста. Мотивирую это тем, что нахожусь не в самом лучшем состоянии здоровья, не буду мешать следствию» – заявил Стрелков.
Он напомнил, что находится в розыске Интерпола и приговорен к пожизненному заключению, поэтому не будет скрываться за границей. В России же Стрелков не видит смысла скрываться, поскольку не признает обвинение и намерен его опровергать.
21 июля 2023 г. Мещанский районный суд Москвы заключил Стрелкова под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ по Москве и Московской области. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Суд отправил его в СИЗО до 18 сентября.
В 2014 г., после госпереворота в Киеве, Стрелков стал участником ополчения ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. был министром обороны ДНР, а затем начал вести активную общественную деятельность вне Донбасса.
В ноябре 2022 г. Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР в июле 2014 г. Россия не признала решение суда. Сам Стрелков отверг обвинения и отказался давать показания суду.
Стрелков активно поддерживал российскую армию с начала спецоперации на Украине в своем Telegram-канале, при этом он нередко выступал с критикой хода спецоперации и военного руководства. 25 июня он выступал на московском съезде «Клуба рассерженных патриотов» с собственной политической программой и призвал к «переводу страны на военные рельсы».