Игорь Стрелков останется в СИЗО до 18 декабря

Стрелков активно поддерживал российскую армию с начала спецоперации на Украине в своем Telegram-канале, при этом он нередко выступал с критикой хода спецоперации и военного руководства. 25 июня он выступал на московском съезде «Клуба рассерженных патриотов» с собственной политической программой и призвал к «переводу страны на военные рельсы».