Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗО

Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗОМногочисленные награды не помогли ему смягчить меру пресечения
Московский городской суд признал законным заключение под стражу экс-министра обороны ДНР, бывшего сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия – Гиркин). Таким образом, он останется в СИЗО «Лефортово» до 18 сентября 2023 г. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Перед началом заседания правоохранители усилили меры безопасности в суде и по периметру. К зданию Мосгорсуда пришло несколько десятков сочувствующих Стрелкову.
Судебное заседание в апелляционной инстанции 29 августа проходило в открытом режиме. Стрелкова доставили в Мосгорсуд для личного участия в заседании по его ходатайству. Трое его защитников в суде настаивали на необоснованности и незаконности избранной ему меры пресечения. Сам обвиняемый признался, что до сих пор не понимает, почему ему избрали самую строгую меру пресечения. «Я не понимал с самого начала, почему мне избрана мера в виде ареста. Почему я могу скрыться и куда? Я не могу скрыться – нахожусь под приговором Гаагского трибунала. В материалах дела не усматриваю причин содержать меня под стражей», – заявил он.
Судья Мосгорсуда в ходе слушания по ходатайству защиты приобщила в качестве характеристики личности многочисленные награды и благодарности Стрелкову. Среди них несколько благодарностей от президента России Владимира Путина и главы ФСБ России Александра Бортникова, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, а также медали, грамоты и ордена за период службы.
Вместе с этим в адрес суда поступило два поручительства за Стрелкова от не известных ему людей. Суд отказался их принять, поскольку они были направлены по электронной почте. «У меня достаточно много подписчиков и знакомых, не могу четко идентифицировать от кого», – пояснил суду Стрелков.
Он также выразил свое отношение к предварительному расследованию и работе следствия по его делу. По словам Стрелкова, уголовное дело «слеплено неряшливо» и похоже на халтуру. Его адвокаты подтвердили в суде, что в ходе следственных действий в СИЗО их доверитель предоставил следствию все, что им было нужно для продолжения расследования, и не препятствовал им.
Еще одним доводом для освобождения Стрелкова из-под стражи стало состояние его здоровья. «Мое состояние здоровье, как говорится, средней паршивости. Я поступил в СИЗО уже с серьезными диагностированными заболеваниями», – отметил фигурант. 21 июля 2023 г. Мещанский районный суд Москвы заключил Стрелкова под стражу по ходатайству Следственного управления ФСБ по Москве и Московской области.
В материалах дела речь идет о двух постах в Telegram от 25 мая. «Мой доверитель не отрицает, что посты были написаны им <...> Авторство он признает. Первый пост от 25 мая в его канале о якобы готовящейся сдаче Крыма. Второй от той же даты – о невыплате средств бойцам десантных батальонов», – заявлял его адвокат Александр Молохов.
Заявление на Стрелкова написал бывший ярославский депутат, а ныне врач ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский. Об этом он сам рассказал изданию «Яринформ».
Стрелков – один из самых известных участников событий на востоке Украины, начавшихся в 2014 г. После госпереворота в Киеве, который случился в феврале 2014 г., он стал участником ополчения самопровозглашенных на тот момент ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. занимал должность министра обороны ДНР. После ухода с поста министра покинул территорию Донбасса и начал вести активную общественную деятельность.
В ноябре 2022 г. Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР в июле 2014 г. Вместе с ним обвиняли офицера ГРУ в отставке Сергея Дубинского и бывшего ополченца ДНР Леонида Харченко. Россия решение суда не признает. Сам Стрелков заявлял, что ополчение не сбивало самолет, и отказался давать показания суду.
Стрелков активно поддерживал российскую армию с начала спецоперации на Украине. В своем Telegram-канале 24 февраля 2022 г. он выступил с пожеланием скорой победы. При этом он выступал с критикой хода спецоперации и военного руководства. 25 июня экс-министр обороны ДНР выступал на московском съезде «Клуба рассерженных патриотов» с собственной политической программой, где призывал к «переводу страны на военные рельсы».