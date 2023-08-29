Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗО

Судебное заседание в апелляционной инстанции 29 августа проходило в открытом режиме. Стрелкова доставили в Мосгорсуд для личного участия в заседании по его ходатайству. Трое его защитников в суде настаивали на необоснованности и незаконности избранной ему меры пресечения. Сам обвиняемый признался, что до сих пор не понимает, почему ему избрали самую строгую меру пресечения. «Я не понимал с самого начала, почему мне избрана мера в виде ареста. Почему я могу скрыться и куда? Я не могу скрыться – нахожусь под приговором Гаагского трибунала. В материалах дела не усматриваю причин содержать меня под стражей», – заявил он.