Что случилось с Игорем Стрелковым. Главное

Что случилось с Игорем Стрелковым. ГлавноеОн отправлен в СИЗО на два месяца, представители властей это не комментируют
Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-министра обороны ДНР, бывшего сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) до 18 сентября, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Это первое крупное задержание деятеля «русской весны».
Сам Стрелков вину не признает, но объявил о сотрудничестве со следствием. Он попросил назначить ему домашний арест, апеллируя к тому, что у него диагностирована стенокардия 2 степени. «Довод следствия о том, что я могу скрыться, – смешно, так как я нахожусь в розыске Интерпола. Прошу учесть, что на протяжении девяти лет я нахожусь в Москве и никогда не скрывался от органов», – сказал Стрелков.
Судья Олеся Менделеева к доводам Стрелкова не прислушалась.
Внезапный арест
Уголовное дело в отношении Стрелкова ведет Следственное управление ФСБ по Москве и Московской области. Оно было возбуждено 18 июля. Стрелкову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).
В материалах дела речь идет о двух постах в Telegram от 25 мая 2023 г. «Мой доверитель не отрицает, что посты были написаны им… Авторство он признает. Первый пост от 25 мая в его канале о якобы готовящейся сдаче Крыма. Второй – от той же даты о невыплате средств бойцам десантных батальонов», – заявил адвокат Александр Молохов.
В Telegram-канале Стрелкова появилось заявление: «Выражаем безоговорочную поддержку Игорю Ивановичу как лидеру «Клуба рассерженных патриотов», требуем от сотрудников правоохранительных органов освободить Стрелкова». Неназванные сторонники также упомянули, что Стрелков «последовательно добивался» осуждения действий ЧВК «Вагнер» и ее создателя – бизнесмена Евгения Пригожин во время мятежа 24 июня.
«Его задержание совпало по времени с попыткой раскола организации «Клуб рассерженных патриотов» в вопросе отношения организации к ЧВК «Вагнер»», – добавили они.
Заявление на Стрелкова написал бывший ярославский депутат, а ныне врач ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский. Об этом он сам рассказал изданию «Яринформ». «Да, я написал заявление на Стрелкова в прокуратуру четыре дня назад. Стрелкова я считаю «военной Блиновской»: собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается», – отметил Петровский.
По его словам, «последней каплей» перед написанием заявления стали критические замечания Стрелкова в адрес президента Владимира Путина. Оскорбление первого лица государства — это преступление, подчеркнул экс-депутат. «Не могу пока точно сказать, после моего заявления задержали или нет, перед простым хирургом генеральная прокуратура не отчитывается. Но, надеюсь, что именно я дал ход делу», – заключил он.
Арест без реакции
Представители президента, Минобороны, Госдумы, властей ДНР, силовых структур пока не комментировали задержание Стрелкова. «Ведомости» направили соответствующие запросы. Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман положительно оценил арест Стрелкова: «Не собираюсь злорадствовать, пацан шёл к успеху, пацан его достиг. Радует одно – появились основания для принудительной психиатрической экспертизы. А её он, с большой долей вероятности, не пройдёт». Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, в свою очередь, написал: «Экстремизм – это не Пригожин и "Вагнер", это Стрелков».
Кто такой Игорь Стрелков
Стрелков – один из самых известных участников событий на востоке Украины, начавшихся в 2014 г. После госпереворота в Киеве, который случился в феврале 2014 г., он стал участником ополчения самопровозглашенных на тот момент ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. занимал должность министра обороны ДНР. После ухода с поста министра покинул территорию Донбасса и начал вести активную общественную деятельность.
В ноябре 2022 г. Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР в июле 2014 г., в результате катастрофы тогда погибли 298 пассажиров. Вместе с ним обвиняли офицера ГРУ в отставке Сергея Дубинского и бывшего ополченца ДНР Леонида Харченко. Россия решение суда не признает. Сам Стрелков заявлял, что ополчение не сбивало самолет, и отказался давать показания суду.
Стрелков активно поддерживал российскую армию с начала спецоперации на Украине. В своем Telegram-канале 24 февраля 2022 г. он выступил с пожеланием скорой победы. При этом он выступал с критикой хода спецоперации и военного руководства страны. 25 июня экс-министр обороны ДНР выступил на московском съезде «Клуба рассерженных патриотов» с собственной политической программой, где призывал к введению всеобщей мобилизации и «переводу страны на военные рельсы».
Стрелков – это представитель так называемого национал-патриотического электората, но к нему было двойственное отношение даже среди придерживающихся аналогичных взглядов, отмечает политолог Александр Немцев. «Ничего серьезного эти люди в нем не видели», – считает он. Стрелков не участвовал в выборах и политической жизни последние годы: единственное его политическое проявление – это Telegram-канал и мелкие информационные ресурсы, где он выступает.
Среди большинства россиян поддержка спецоперации неактивная, возможная только в условиях, когда от них не требуется непосредственного участия, говорит социолог Денис Волков. Для государства важно контролировать общественный процесс, а в случае со Стрелковым и его аудиторией он вышел за рамки этого контроля, соглашается политолог Илья Гращенков. Социальный психолог Алексей Рощин считает, что с начала спецоперации действия властей показывают: спецоперация не отражается на повседневной жизни простых россиян. Крыло «ястребов» – политиков, которые призывают к той же всеобщей мобилизации, на самом деле не так сильно и аудитория у них тоже не массовая, говорит эксперт.