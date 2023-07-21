Что случилось с Игорем Стрелковым. Главное

Среди большинства россиян поддержка спецоперации неактивная, возможная только в условиях, когда от них не требуется непосредственного участия, говорит социолог Денис Волков. Для государства важно контролировать общественный процесс, а в случае со Стрелковым и его аудиторией он вышел за рамки этого контроля, соглашается политолог Илья Гращенков. Социальный психолог Алексей Рощин считает, что с начала спецоперации действия властей показывают: спецоперация не отражается на повседневной жизни простых россиян. Крыло «ястребов» – политиков, которые призывают к той же всеобщей мобилизации, на самом деле не так сильно и аудитория у них тоже не массовая, говорит эксперт.