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Общество

Минобрнауки: для первокурсников стоимость обучения в вузах выросла на 9%

Ведомости

Российские вузы подняли стоимость обучения для первокурсников, в среднем, на 9% по сравнению с 2022 г. Для вторых и последующих курсов – соразмерно инфляции. Об этом министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы абсолютно все вузы смотрели, но не как таковые, а по программам. И больше 70% программ, реализуемых вузами, не вышли за пределы 9%. Часть программ с учетом самых разных факторов, прежде всего востребованности у абитуриентов, наличия бюджетных мест, общего количества бюджетных мест в стране, где-то была стоимость чуть повыше», – объяснил министр.

Фальков также напомнил, что вузы вправе самостоятельно устанавливать стоимость обучения исходя из собственной финансово-экономической модели.

Ранее по теме: Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в среднем на 12% в 2023 году

11 августа «Ведомости» сообщали, что московские и петербургские вузы повысили стоимость обучения в среднем на 12%. Существеннее всего повышение коснулось ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. Назначая стоимость обучения, российские вузы ориентируются на нормативы финансирования специальностей от Минобрнауки, а также инфляцию и конкуренцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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