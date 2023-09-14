Минобрнауки: для первокурсников стоимость обучения в вузах выросла на 9%
Российские вузы подняли стоимость обучения для первокурсников, в среднем, на 9% по сравнению с 2022 г. Для вторых и последующих курсов – соразмерно инфляции. Об этом министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы абсолютно все вузы смотрели, но не как таковые, а по программам. И больше 70% программ, реализуемых вузами, не вышли за пределы 9%. Часть программ с учетом самых разных факторов, прежде всего востребованности у абитуриентов, наличия бюджетных мест, общего количества бюджетных мест в стране, где-то была стоимость чуть повыше», – объяснил министр.
Фальков также напомнил, что вузы вправе самостоятельно устанавливать стоимость обучения исходя из собственной финансово-экономической модели.
11 августа «Ведомости» сообщали, что московские и петербургские вузы повысили стоимость обучения в среднем на 12%. Существеннее всего повышение коснулось ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. Назначая стоимость обучения, российские вузы ориентируются на нормативы финансирования специальностей от Минобрнауки, а также инфляцию и конкуренцию.