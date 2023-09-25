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Общество

Минобрнауки хочет разрешить вузам не собирать бумажные оригиналы документов

Ведомости

Миноборнауки подготовило проект приказа, который позволит абитуриентам в том числе не приносить бумажные оригиналы документов в вузы, следует из сообщения пресс-службы министерства.

«Абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов <...>. Это облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на вузы», – пояснили в Минобрнауки.

Подавать оригиналы документов не придется тем абитуриентам, чьи данные электронно подтверждены в государственных информационных системах или на «Госуслугах», уточнили в ведомстве. Новые правила будут действовать при поступлении на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Также ведомство анонсировало создание нового сервиса, который позволит поступающим отслеживать свои позиции в рейтингах по результатам вступительных испытаний. Данные будут обновляться каждый час. Сервисом смогут пользоваться и вузы – с его помощью они будут мониторить процесс наполнения конкурсных групп и оценивать текущие результаты приемной кампании. Это позволит при необходимости предпринимать шаги для дополнительного привлечения абитуриентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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