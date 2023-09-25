Минобрнауки хочет разрешить вузам не собирать бумажные оригиналы документов

Также ведомство анонсировало создание нового сервиса, который позволит поступающим отслеживать свои позиции в рейтингах по результатам вступительных испытаний. Данные будут обновляться каждый час. Сервисом смогут пользоваться и вузы – с его помощью они будут мониторить процесс наполнения конкурсных групп и оценивать текущие результаты приемной кампании. Это позволит при необходимости предпринимать шаги для дополнительного привлечения абитуриентов.