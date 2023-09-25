Минобрнауки хочет разрешить вузам не собирать бумажные оригиналы документов
Миноборнауки подготовило проект приказа, который позволит абитуриентам в том числе не приносить бумажные оригиналы документов в вузы, следует из сообщения пресс-службы министерства.
«Абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов <...>. Это облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на вузы», – пояснили в Минобрнауки.
Подавать оригиналы документов не придется тем абитуриентам, чьи данные электронно подтверждены в государственных информационных системах или на «Госуслугах», уточнили в ведомстве. Новые правила будут действовать при поступлении на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Также ведомство анонсировало создание нового сервиса, который позволит поступающим отслеживать свои позиции в рейтингах по результатам вступительных испытаний. Данные будут обновляться каждый час. Сервисом смогут пользоваться и вузы – с его помощью они будут мониторить процесс наполнения конкурсных групп и оценивать текущие результаты приемной кампании. Это позволит при необходимости предпринимать шаги для дополнительного привлечения абитуриентов.