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Общество

Апелляционный суд оставил в силе 19-летний срок Навальному

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор оппозиционеру Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), передает корреспондент «Ведомостей». Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Вместе с тем судебная коллегия внесла несколько технических правок в приговор, не влияющих на срок тюремного заключения. В ближайшее время Навального переведут в новую колонию – особого режима.

«Ведомости» ранее писали, что 4 августа Мосгорсуд на выездном заседании колонии строгого режима ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Владимирской области назначил оппозиционеру наказание по совокупности приговоров в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Судебное заседание в апелляционном суде проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Второму фигуранту дела – техническому директору YouTube-проекта Навального – Даниэлю Холодному наказание по приговору в виде 8 лет колонии общего режима также оставлено без изменений.

Согласно приговору, Навальный признан виновным по статьям об организации экстремистского сообщества, финансировании экстремизма и призывах к экстремизму.

Свою вину Навальный категорически отрицает. Он находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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