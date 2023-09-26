Апелляционный суд оставил в силе 19-летний срок Навальному
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор оппозиционеру Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), передает корреспондент «Ведомостей». Таким образом, приговор вступил в законную силу.
Вместе с тем судебная коллегия внесла несколько технических правок в приговор, не влияющих на срок тюремного заключения. В ближайшее время Навального переведут в новую колонию – особого режима.
«Ведомости» ранее писали, что 4 августа Мосгорсуд на выездном заседании колонии строгого режима ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Владимирской области назначил оппозиционеру наказание по совокупности приговоров в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Судебное заседание в апелляционном суде проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.
Второму фигуранту дела – техническому директору YouTube-проекта Навального – Даниэлю Холодному наказание по приговору в виде 8 лет колонии общего режима также оставлено без изменений.
Согласно приговору, Навальный признан виновным по статьям об организации экстремистского сообщества, финансировании экстремизма и призывах к экстремизму.
Свою вину Навальный категорически отрицает. Он находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области.