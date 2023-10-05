Учредителя «Вечерних ведомостей» оштрафовали по делу о дискредитации армии

Издание получало штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ несколько раз. Впервые компанию «Техноторг» оштрафовали по этой статье за 54 факта нарушения в июне 2022 г. на 200 000 руб. Позднее штраф в размере 100 000 руб. получил главный редактор «Вечерних ведомостей». Еще раз под статью о дискриминации ВС РФ учредитель издания попал в сентябре 2023 г. – размер штрафа составил 245 000 руб.