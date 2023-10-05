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Учредителя «Вечерних ведомостей» оштрафовали по делу о дискредитации армии

Ведомости

Свердловский областной суд оштрафовал на 110 000 руб. по делу о дискредитации ВС России директора компании «Техноторг» Гузель Аиткулову. Юрлицо является учредителем интернет-издания «Вечерние ведомости».

«[Директора ООО "Техноторг"] Аиткулову признали виновной в дискредитации ВС РФ. Назначили штраф 110 000 руб.», – сообщили в суде (цитата по ТАСС).

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«Вечерние ведомости» – это ежедневная онлайн-газета, которая освещает события в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае.

Издание получало штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ несколько раз. Впервые компанию «Техноторг» оштрафовали по этой статье за 54 факта нарушения в июне 2022 г. на 200 000 руб. Позднее штраф в размере 100 000 руб. получил главный редактор «Вечерних ведомостей». Еще раз под статью о дискриминации ВС РФ учредитель издания попал в сентябре 2023 г. – размер штрафа составил 245 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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