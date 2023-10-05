Учредителя «Вечерних ведомостей» оштрафовали по делу о дискредитации армии
Свердловский областной суд оштрафовал на 110 000 руб. по делу о дискредитации ВС России директора компании «Техноторг» Гузель Аиткулову. Юрлицо является учредителем интернет-издания «Вечерние ведомости».
«[Директора ООО "Техноторг"] Аиткулову признали виновной в дискредитации ВС РФ. Назначили штраф 110 000 руб.», – сообщили в суде (цитата по ТАСС).
«Вечерние ведомости» – это ежедневная онлайн-газета, которая освещает события в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае.
Издание получало штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ несколько раз. Впервые компанию «Техноторг» оштрафовали по этой статье за 54 факта нарушения в июне 2022 г. на 200 000 руб. Позднее штраф в размере 100 000 руб. получил главный редактор «Вечерних ведомостей». Еще раз под статью о дискриминации ВС РФ учредитель издания попал в сентябре 2023 г. – размер штрафа составил 245 000 руб.