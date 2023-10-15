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Офтальмолог рассказал, сколько людей в России заболевают глаукомой

Ведомости

В России глаукомой заболевают более 100 000 человек, на ранней стадии заболевания удается выявить только 25% россиян с глаукомой, сообщил «РИА Новости» президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров.

Глаукома приводит к поражению зрительного нерва – глаукомной оптической нейропатии. Патология проявляется прогрессирующим снижением зрения вплоть до полной слепоты. Заболевание чаще развивается после 40-45 лет у мужчин и женщин, но встречается и врожденная глаукома. По данным ВОЗ, сейчас глаукома считается главной причиной потери зрения у человека.

По словам Егорова, количество заболевших – 100 000 человек – может увеличиться в будущем за счет выявляемости и увеличения продолжительности жизни. Цифры будут расти, но плавно, пояснил профессор. Больше 25% от числа заболевших на ранней стадии обнаружить не получается, добавил глава Российского глаукомного общества. Он пояснил, что раньше в России работали специальные центры, а на 300 000 человек «полагался один глаукомный кабинет».

«Если раньше это был специализированный прием, то сейчас это просто осмотр офтальмолога. Ну а для того чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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