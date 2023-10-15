Офтальмолог рассказал, сколько людей в России заболевают глаукомой
В России глаукомой заболевают более 100 000 человек, на ранней стадии заболевания удается выявить только 25% россиян с глаукомой, сообщил «РИА Новости» президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров.
Глаукома приводит к поражению зрительного нерва – глаукомной оптической нейропатии. Патология проявляется прогрессирующим снижением зрения вплоть до полной слепоты. Заболевание чаще развивается после 40-45 лет у мужчин и женщин, но встречается и врожденная глаукома. По данным ВОЗ, сейчас глаукома считается главной причиной потери зрения у человека.
По словам Егорова, количество заболевших – 100 000 человек – может увеличиться в будущем за счет выявляемости и увеличения продолжительности жизни. Цифры будут расти, но плавно, пояснил профессор. Больше 25% от числа заболевших на ранней стадии обнаружить не получается, добавил глава Российского глаукомного общества. Он пояснил, что раньше в России работали специальные центры, а на 300 000 человек «полагался один глаукомный кабинет».
«Если раньше это был специализированный прием, то сейчас это просто осмотр офтальмолога. Ну а для того чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения», – сказал он.