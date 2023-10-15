Офтальмолог рассказал, сколько людей в России заболевают глаукомой

По словам Егорова, количество заболевших – 100 000 человек – может увеличиться в будущем за счет выявляемости и увеличения продолжительности жизни. Цифры будут расти, но плавно, пояснил профессор. Больше 25% от числа заболевших на ранней стадии обнаружить не получается, добавил глава Российского глаукомного общества. Он пояснил, что раньше в России работали специальные центры, а на 300 000 человек «полагался один глаукомный кабинет».