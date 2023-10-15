Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори
Американская актриса Пайпер Лори умерла в возрасте 91 год, сообщило агентство Associated Press. Актриса известна по роли Кэтрин Мартелл в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс».
По словам ее менеджера Мариона Розенберга, Лори умерла от старости.
Пайпер Лори (настоящее имя – Розетта Джейкобс) родилась 22 января 1932 г. в Детройте, штат Мичиган. Ее дедушки и бабушки были еврейскими иммигрантами из России и Польши.
Дебютной работой Лори стал фильм «Луиза» режиссера Александра Холла в 1950 г., где главную роль сыграл будущий президент США Рональд Рейган. Актриса три раза номинировалась на премию «Оскар» за работы в фильмах «Мошенник», «Кэрри» и «Дети меньшего бога». За роль в сериале «Твин Пикс» актриса получила премию «Золотой глобус».
В 2016 г., после появления списка актерского состава на третий сезон «Твин Пикса», Лори выразила сожаление, что авторы не пригласили ее для участия в съемках. «Я удивлена и не понимаю, почему мне не позвонили. Я даже послала записку Дэвиду, в которой написала, что с радостью вернусь в шоу», – рассказывала актриса изданию Entertainment Weekly. При этом Лори была убеждена в успехе проекта.