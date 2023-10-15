Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори

В 2016 г., после появления списка актерского состава на третий сезон «Твин Пикса», Лори выразила сожаление, что авторы не пригласили ее для участия в съемках. «Я удивлена и не понимаю, почему мне не позвонили. Я даже послала записку Дэвиду, в которой написала, что с радостью вернусь в шоу», – рассказывала актриса изданию Entertainment Weekly. При этом Лори была убеждена в успехе проекта.