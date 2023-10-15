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Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори

Ведомости

Американская актриса Пайпер Лори умерла в возрасте 91 год, сообщило агентство Associated Press. Актриса известна по роли Кэтрин Мартелл в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс».

По словам ее менеджера Мариона Розенберга, Лори умерла от старости.

Пайпер Лори (настоящее имя – Розетта Джейкобс) родилась 22 января 1932 г. в Детройте, штат Мичиган. Ее дедушки и бабушки были еврейскими иммигрантами из России и Польши.

Дебютной работой Лори стал фильм «Луиза» режиссера Александра Холла в 1950 г., где главную роль сыграл будущий президент США Рональд Рейган. Актриса три раза номинировалась на премию «Оскар» за работы в фильмах «Мошенник», «Кэрри» и «Дети меньшего бога». За роль в сериале «Твин Пикс» актриса получила премию «Золотой глобус».

В 2016 г., после появления списка актерского состава на третий сезон «Твин Пикса», Лори выразила сожаление, что авторы не пригласили ее для участия в съемках. «Я удивлена и не понимаю, почему мне не позвонили. Я даже послала записку Дэвиду, в которой написала, что с радостью вернусь в шоу», – рассказывала актриса изданию Entertainment Weekly. При этом Лори была убеждена в успехе проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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