Иранского режиссера Мехрджуи и его жену нашли убитыми в собственном доме
Иранского режиссера Дариюша Мехрджуи нашли убитым вместе с супругой Вахидой Мохаммадифар в собственном доме в городе Зибадашт в Иране. Об этом сообщило агентство IRNA.
Тела обнаружила дочь режиссера в субботу, 14 октября. Она была приглашена на ужин, а по прибытии обнаружила мертвых супругов с ножевыми ранениями. Сейчас ведется расследование произошедшего.
Дариюш Мехрджуи родился в Тегеране 8 декабря 1939 г. Режиссер известен киноработами «Корова», «Пари», «Сара», «Госпожа».
Был номинантом на премию «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 1971 г. за фильм «Мистер Наивность». В 1998 г. получил приз «Серебряный Хьюго» Чикагского кинофестиваля за фильм «Грушевое дерево».