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В Петербурге скончался художник и поэт Гавриил Лубнин

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Художник и поэт Гавриил Лубнин скончался на 55-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба арт-центра «Гаркундель» в социальной сети «Вконтакте».

«Ушел из жизни наш друг, художник, несколькими работами которого украшен наш арт-центр, оформитель ряда альбомов группы "Аукцион", блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин», – говорится в сообщении.

Как пояснили в арт-центре, артист в течение последних лет страдал острой клинической депрессией, проходил лечение в стационаре, откуда он выписался несколько дней назад.

По информации источника КП, Лубнина нашли мертвым в квартире с ножевым ранением в сердце, сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением деталей произошедшего.

Сам художник, несмотря на депрессию, активно участвовал во многих художественных выставках, стоимость его картин составляла от 70 до 200 000 руб. Также он был автором нескольких песен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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