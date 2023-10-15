В Петербурге скончался художник и поэт Гавриил Лубнин
Художник и поэт Гавриил Лубнин скончался на 55-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба арт-центра «Гаркундель» в социальной сети «Вконтакте».
«Ушел из жизни наш друг, художник, несколькими работами которого украшен наш арт-центр, оформитель ряда альбомов группы "Аукцион", блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин», – говорится в сообщении.
Как пояснили в арт-центре, артист в течение последних лет страдал острой клинической депрессией, проходил лечение в стационаре, откуда он выписался несколько дней назад.
По информации источника КП, Лубнина нашли мертвым в квартире с ножевым ранением в сердце, сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением деталей произошедшего.
Сам художник, несмотря на депрессию, активно участвовал во многих художественных выставках, стоимость его картин составляла от 70 до 200 000 руб. Также он был автором нескольких песен.