В Севастополе объявлена воздушная тревога

После того, как 22 сентября украинские войска совершили ракетный удар по Севастополю, в городе разработали алгоритм оповещения о воздушной атаке. Когда единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) начинает оповещение через сирены и громкоговорители, а также перехватывает вещание на федеральных телеканалах, информация об угрозе удара с воздуха публикуется в Telegram-канале губернатора. Далее ЕДДС распространит сигнал тревоги на региональных каналах и радиостанциях.