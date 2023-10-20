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В Севастополе объявлена воздушная тревога

Ведомости

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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Одновременно оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру объявил о перекрытии моста. Автомобилистов попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

После того, как 22 сентября украинские войска совершили ракетный удар по Севастополю, в городе разработали алгоритм оповещения о воздушной атаке. Когда единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) начинает оповещение через сирены и громкоговорители, а также перехватывает вещание на федеральных телеканалах, информация об угрозе удара с воздуха публикуется в Telegram-канале губернатора. Далее ЕДДС распространит сигнал тревоги на региональных каналах и радиостанциях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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