В Севастополе объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Одновременно оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру объявил о перекрытии моста. Автомобилистов попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После того, как 22 сентября украинские войска совершили ракетный удар по Севастополю, в городе разработали алгоритм оповещения о воздушной атаке. Когда единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) начинает оповещение через сирены и громкоговорители, а также перехватывает вещание на федеральных телеканалах, информация об угрозе удара с воздуха публикуется в Telegram-канале губернатора. Далее ЕДДС распространит сигнал тревоги на региональных каналах и радиостанциях.