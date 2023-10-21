Минспорт предложил провести часть Игр дружбы в Белоруссии

«Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов – организаторов Игр дружбы. Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта. Наши предложения сформулированы руководителям правительства, в дальнейшем внесем на утверждения президентам наших стран», – сказал Матыцин на расширенном заседании коллегий министерств двух государств на форуме «Россия – спортивная держава» (цитата по ТАСС).