Минспорт предложил провести часть Игр дружбы в Белоруссии
Министерство спорта России предложило провести часть международных соревнований Игр дружбы в Минске, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Комплексные международные соревнования Игры дружбы с участием сильнейших спортсменов мира пройдут в сентябре 2024 г. в Москве и Екатеринбурге.
«Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов – организаторов Игр дружбы. Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта. Наши предложения сформулированы руководителям правительства, в дальнейшем внесем на утверждения президентам наших стран», – сказал Матыцин на расширенном заседании коллегий министерств двух государств на форуме «Россия – спортивная держава» (цитата по ТАСС).
Заместитель министра спорта республики Александр Барауля добавил, что Белоруссия, которая ранее принимали Европейские игры и чемпионат мира по хоккею, готова взять на себя роль соорганизатора мероприятия.
В 2024 г. Россия проведет несколько спортивных состязаний. В Казани с 23 февраля по 2 марта пройдут «Игры будущего» – турнир, который предполагает совмещение киберспортивных и классических спортивных соревнований в разных дисциплинах. В нем примут участие более 2000 спортсменов из порядка 100 государств, они будут соревноваться в 16 гибридных дисциплинах. Призовой фонд составит $25 млн.
С 12 по 23 июня 2024 г. столица Татарстана примет Игры БРИКС. В программу включили соревнования по 25 видам спорта. В них примут участие атлеты из 50 стран. Комплексные международные соревнования Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 г. в Москве под эгидой Министерства спорта.