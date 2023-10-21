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Минспорт предложил провести часть Игр дружбы в Белоруссии

Ведомости

Министерство спорта России предложило провести часть международных соревнований Игр дружбы в Минске, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Комплексные международные соревнования Игры дружбы с участием сильнейших спортсменов мира пройдут в сентябре 2024 г. в Москве и Екатеринбурге. 

«Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов – организаторов Игр дружбы. Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта. Наши предложения сформулированы руководителям правительства, в дальнейшем внесем на утверждения президентам наших стран», – сказал Матыцин на расширенном заседании коллегий министерств двух государств на форуме «Россия – спортивная держава» (цитата по ТАСС).

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Заместитель министра спорта республики Александр Барауля добавил, что Белоруссия, которая ранее принимали Европейские игры и чемпионат мира по хоккею, готова взять на себя роль соорганизатора мероприятия. 

В 2024 г. Россия проведет несколько спортивных состязаний. В Казани с 23 февраля по 2 марта пройдут «Игры будущего» – турнир, который предполагает совмещение киберспортивных и классических спортивных соревнований в разных дисциплинах. В нем примут участие более 2000 спортсменов из порядка 100 государств, они будут соревноваться в 16 гибридных дисциплинах. Призовой фонд составит $25 млн.

С 12 по 23 июня 2024 г. столица Татарстана примет Игры БРИКС. В программу включили соревнования по 25 видам спорта. В них примут участие атлеты из 50 стран. Комплексные международные соревнования Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 г. в Москве под эгидой Министерства спорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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