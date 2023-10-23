Почти половина россиян назвали повышение зарплаты основной мотивацией в работе

17% опрошенных отметили, что стали бы работать лучше при условии лучшей организации труда (23% в 2016 г.), а 14% – при создании нормальных условий труда. Среди сотрудников бюджетной сферы этот показатель достигает 30%. За семь лет этот вариант стал звучать в два раза реже: 2016 г. – 28%. На уважение трудовых успехов сослались 16% (среди бюджетников – 23%). 12% считают, что смогли бы лучше работать, если бы им предоставили возможность повысить квалификацию. Чем младше опрошенные, тем чаще они готовы работать лучше в обмен на новые знания (16–17% в группе молодежи 18–34 лет и 1% в группе старше 60 лет). 8% россиян готовы трудиться эффективнее при более квалифицированном руководстве.