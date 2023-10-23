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Общество

Почти половина россиян назвали повышение зарплаты основной мотивацией в работе

Ведомости

Основная мотивация повышения производительности труда для работающих россиян – финансовая. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 45% опрошенных утверждают, что стали бы работать лучше при условии повышения заработной платы.

В 2016 г. показатель находился на отметке в 62%, и во ВЦИОМ сделали вывод, что материальные мотивы, хоть и остаются приоритетными, ослабевают в долгосрочной ретроспективе.

Каждый четвертый согласен трудиться лучше, если его доходы будут иметь большую ценность. Этот показатель с 2016 г. остается на одном уровне за исключением пандемийного 2020 г., когда его актуальность снизилась до 15%.

Каждый пятый готов быть более эффективным на рабочем месте, если внедрят новую технику или инструмент. При этом для мужчин оптимизация рабочего процесса за счет внедрения новой техники и инструмента более весома, чем для женщин – 24% против 15%.

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17% опрошенных отметили, что стали бы работать лучше при условии лучшей организации труда (23% в 2016 г.), а 14% – при создании нормальных условий труда. Среди сотрудников бюджетной сферы этот показатель достигает 30%. За семь лет этот вариант стал звучать в два раза реже: 2016 г. – 28%. На уважение трудовых успехов сослались 16% (среди бюджетников – 23%). 12% считают, что смогли бы лучше работать, если бы им предоставили возможность повысить квалификацию. Чем младше опрошенные, тем чаще они готовы работать лучше в обмен на новые знания (16–17% в группе молодежи 18–34 лет и 1% в группе старше 60 лет). 8% россиян готовы трудиться эффективнее при более квалифицированном руководстве.

56% не верят в то, что их заработная плата вырастет, если они станут трудиться больше или более качественно (2017 г. – 62%, 2019 г. – 68%). В увеличение зарплаты верит каждый третий – 36%.

58% работающих россиян высоко оценивает эффективность своего труда в последние 2–3 месяца, 33% выбрали вариант «средняя», в низкой эффективности признались 6% опрошенных. Женщины выше оценивают свою эффективность на работе (61% относительно 55% среди мужчин), а мужчины чаще выбирают вариант «средняя» (37% относительно 29%). С возрастом оценка эффективности собственного труда у россиян снижается, они чаще говорят, что работают в среднем темпе (36–37% в группе старше 45 лет против 30% среди работников до 35 лет) или низком (10% в группе старше 60 лет против 4% в группе 18–34 лет).

При оценке эффективности своего труда 41% оценивают качество выполненной работы, 34% – количество выполненных задач, 22% – самоощущения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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