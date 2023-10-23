МВД предлагает усилить ответственность за хищение бюджетных средств

Матвеев на совещании отметил рост числа преступлений в сфере госзакупок: если в 2017-2018 гг. было около 500-600 таких деяний, то в прошлом году было зафиксировано 738 преступлений при том, что общее число коррупционных уголовных дел превысило 1100. «Из них только 133 факта взяточничества. Ущерб составил более 6 млрд руб.», – сказал он.