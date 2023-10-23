МВД предлагает усилить ответственность за хищение бюджетных средств
МВД России настаивает на ужесточении ответственности за хищение бюджетных средств для снижения рисков коррупционных преступлений. Об этом заявил на совещании в Совфеде замглавы управления по противодействию преступлениям коррупционной направленности в области использования и распределения бюджетных средств МВД РФ Дмитрий Матвеев, передает «Интерфакс».
«МВД настаивает на усилении ответственности за хищение именно бюджетных средств, потому что хищение миллиона или двух-трех миллиардов – это разные вещи, а ответственность одинакова», – рассказал он.
Матвеев на совещании отметил рост числа преступлений в сфере госзакупок: если в 2017-2018 гг. было около 500-600 таких деяний, то в прошлом году было зафиксировано 738 преступлений при том, что общее число коррупционных уголовных дел превысило 1100. «Из них только 133 факта взяточничества. Ущерб составил более 6 млрд руб.», – сказал он.
МВД предлагает изменить систему госзакупок товаров в региональные учреждения, перейдя, например, на централизованные закупки одноименных товаров.
«Если у нас закупается медицинское оборудование, примерно каждая больница ежегодно скидывает графики, что купить и куда», – объяснил Матвеев.
Такой подход позволил бы минимизировать как риски, так и суммы расходных средств, добавил он.