Газета
Общество

МВД предлагает усилить ответственность за хищение бюджетных средств

Ведомости

МВД России настаивает на ужесточении ответственности за хищение бюджетных средств для снижения рисков коррупционных преступлений. Об этом заявил на совещании в Совфеде замглавы управления по противодействию преступлениям коррупционной направленности в области использования и распределения бюджетных средств МВД РФ Дмитрий Матвеев, передает «Интерфакс».

«МВД настаивает на усилении ответственности за хищение именно бюджетных средств, потому что хищение миллиона или двух-трех миллиардов – это разные вещи, а ответственность одинакова», – рассказал он.

Матвеев на совещании отметил рост числа преступлений в сфере госзакупок: если в 2017-2018 гг. было около 500-600 таких деяний, то в прошлом году было зафиксировано 738 преступлений при том, что общее число коррупционных уголовных дел превысило 1100. «Из них только 133 факта взяточничества. Ущерб составил более 6 млрд руб.», – сказал он.

Ранее по теме: Путин подписал закон об упрощении госзакупок для Минобороны

МВД предлагает изменить систему госзакупок товаров в региональные учреждения, перейдя, например, на централизованные закупки одноименных товаров.

«Если у нас закупается медицинское оборудование, примерно каждая больница ежегодно скидывает графики, что купить и куда», – объяснил Матвеев.

Такой подход позволил бы минимизировать как риски, так и суммы расходных средств, добавил он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных