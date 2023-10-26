Минюст предложил разрешить регистрировать и расторгать браки в МФЦ

Проект подразумевает, что регистрация брака в МФЦ будет возможна, если будущие супруги являются гражданами России и ранее не состояли в браке либо предыдущий брак был расторгнут на территории страны. Исключениями станут торжественная регистрация, заключения брака на дому, в медицинской или иной организации, а также заключения брака с лицом, находящимся под стражей или в местах лишения свободы.