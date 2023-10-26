Минюст предложил разрешить регистрировать и расторгать браки в МФЦ
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют наделить полномочиями по государственной регистрации заключения и расторжения браков. Проект федерального закона разработало Министерство юстиции России.
Проект подразумевает, что регистрация брака в МФЦ будет возможна, если будущие супруги являются гражданами России и ранее не состояли в браке либо предыдущий брак был расторгнут на территории страны. Исключениями станут торжественная регистрация, заключения брака на дому, в медицинской или иной организации, а также заключения брака с лицом, находящимся под стражей или в местах лишения свободы.
Расторгнуть брак в МФЦ можно будет при условии взаимного согласия супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, либо на основании решения суда.
Кроме того, МФЦ смогут выдавать повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, если не требуется внесение изменений или исправлений в запись акта, на основании которой выдается документ.
23 октября кабмин РФ поддержал аннулирование временного проживания в РФ при фиктивном браке. В частности, закон предложили дополнить нормой, согласно которой разрешение на временное проживание аннулируется в случае, если иностранец получил это разрешение по основанию наличия сына или дочери, граждан России и постоянно проживающих в РФ, но решением суда был лишен родительских прав или было отменено усыновление.