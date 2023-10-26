Газета
Общество

Минюст предложил разрешить регистрировать и расторгать браки в МФЦ

Ведомости

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют наделить полномочиями по государственной регистрации заключения и расторжения браков. Проект федерального закона разработало Министерство юстиции России.

Проект подразумевает, что регистрация брака в МФЦ будет возможна, если будущие супруги являются гражданами России и ранее не состояли в браке либо предыдущий брак был расторгнут на территории страны. Исключениями станут торжественная регистрация, заключения брака на дому, в медицинской или иной организации, а также заключения брака с лицом, находящимся под стражей или в местах лишения свободы.

Расторгнуть брак в МФЦ можно будет при условии взаимного согласия супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, либо на основании решения суда.

Кроме того, МФЦ смогут выдавать повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, если не требуется внесение изменений или исправлений в запись акта, на основании которой выдается документ.

Ранее по теме: Кабмин поддержал аннулирование временного проживания в РФ при фиктивном браке

23 октября кабмин РФ поддержал аннулирование временного проживания в РФ при фиктивном браке. В частности, закон предложили дополнить нормой, согласно которой разрешение на временное проживание аннулируется в случае, если иностранец получил это разрешение по основанию наличия сына или дочери, граждан России и постоянно проживающих в РФ, но решением суда был лишен родительских прав или было отменено усыновление.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных