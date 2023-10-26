Суд Швеции оправдал бизнесмена по делу о шпионаже в пользу России

60-летний Скворцов обвинялся в «грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы», а именно США. Однако в своем приговоре суд отметил, что его «бизнес (был) направлен только на закупку технологий на Западе и не имел целью получение информации о Швеции или США».