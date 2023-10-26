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Общество

Суд Швеции оправдал бизнесмена по делу о шпионаже в пользу России

Ведомости

Шведский суд оправдал бизнесмена российского происхождения Сергея Скворцова по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Associated Press (AP).

60-летний Скворцов обвинялся в «грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы», а именно США. Однако в своем приговоре суд отметил, что его «бизнес (был) направлен только на закупку технологий на Западе и не имел целью получение информации о Швеции или США».

Скворцов был освобожден, поскольку Стокгольмский окружной суд заявил, что «больше нет оснований держать обвиняемого под стражей».

Шведская прокуратура предъявила обвинение Скворцову в конце августа. Бизнесмен, являющийся подданным Швеции и гражданином РФ, был задержан еще в ноябре прошлого года в Стокгольме. По утверждению обвинения, Скворцов занимался незаконной разведывательной деятельностью с 2013 по 2022 г. Сам он все обвинения отрицал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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