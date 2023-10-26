Суд Швеции оправдал бизнесмена по делу о шпионаже в пользу России
Шведский суд оправдал бизнесмена российского происхождения Сергея Скворцова по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Associated Press (AP).
60-летний Скворцов обвинялся в «грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы», а именно США. Однако в своем приговоре суд отметил, что его «бизнес (был) направлен только на закупку технологий на Западе и не имел целью получение информации о Швеции или США».
Скворцов был освобожден, поскольку Стокгольмский окружной суд заявил, что «больше нет оснований держать обвиняемого под стражей».
Шведская прокуратура предъявила обвинение Скворцову в конце августа. Бизнесмен, являющийся подданным Швеции и гражданином РФ, был задержан еще в ноябре прошлого года в Стокгольме. По утверждению обвинения, Скворцов занимался незаконной разведывательной деятельностью с 2013 по 2022 г. Сам он все обвинения отрицал.