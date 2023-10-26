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Общество

Иностранцы смогут самостоятельно уведомлять МВД о прибытии в Россию

Ведомости

Правительство изменило правила миграционного учета иностранцев и лиц без гражданства – прибывшие в Россию смогут самостоятельно уведомлять органы внутренних дел о прибытии в страну. Об этом со ссылкой на документ сообщило «РИА Новости».

До нововведения о прибытии иностранца в страну сообщала принимающая сторона, теперь прибывший в страну сможет самостоятельно обратиться в территориальный орган МВД или с помощью «Госуслуг».

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Один из случаев, говорится в материале, когда иностранец может самостоятельно уведомлять органы МВД о приезде, это оформленный договор найма жилья, в котором будет жить гость. Для получения визы иностранцу необходимо указать адрес жилья, в котором он будет проживать.

Летом 2022 г. уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в МВД с просьбой о введении упрощенного порядка постановки на миграционный учет для беженцев, который позволит им самостоятельно подавать уведомления о месте пребывания. 

По законодательству России уведомлять миграционные органы о предоставлении жилья должен его собственник. Поправки дадут возможность приезжим самостоятельно через портал «Госуслуг» уведомлять о месте пребывания, отмечала омбудсмен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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