Иностранцы смогут самостоятельно уведомлять МВД о прибытии в Россию
Правительство изменило правила миграционного учета иностранцев и лиц без гражданства – прибывшие в Россию смогут самостоятельно уведомлять органы внутренних дел о прибытии в страну. Об этом со ссылкой на документ сообщило «РИА Новости».
До нововведения о прибытии иностранца в страну сообщала принимающая сторона, теперь прибывший в страну сможет самостоятельно обратиться в территориальный орган МВД или с помощью «Госуслуг».
Один из случаев, говорится в материале, когда иностранец может самостоятельно уведомлять органы МВД о приезде, это оформленный договор найма жилья, в котором будет жить гость. Для получения визы иностранцу необходимо указать адрес жилья, в котором он будет проживать.
Летом 2022 г. уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в МВД с просьбой о введении упрощенного порядка постановки на миграционный учет для беженцев, который позволит им самостоятельно подавать уведомления о месте пребывания.
По законодательству России уведомлять миграционные органы о предоставлении жилья должен его собственник. Поправки дадут возможность приезжим самостоятельно через портал «Госуслуг» уведомлять о месте пребывания, отмечала омбудсмен.