В России в полтора раза вырос спрос на дворников

В начале года зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщала, что в разных районах Москвы дефицит дворников составляет от 30 до 50%. По ее словам, в среднем московские зарплаты дворников находятся в пределах 50 000 – 70 000 руб. Тему трудоустройства дворников также поднимал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в середине января. Беглов пообещал, что дворники начнут получать 49 000 руб. в месяц после поэтапного перехода на новую систему уборки дворов, ответственными за которые будут государственные компании.