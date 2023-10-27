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Общество

В России в полтора раза вырос спрос на дворников

Ведомости

Сервис «Авито работа» зафиксировал рост числа вакансий для дворников в 1,5 раза по итогам III квартала 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «РИА Новости». 

Вместе с тем на 20% выросли предложения по зарплате для дворников, в среднем по России они достигли 32 468 руб.

Согласно результатам исследования, среди специалистов в сфере ЖКХ сильнее всего спрос вырос на слесарей, вакансий для которых стало в 2,6 раза больше. На 41% выросли зарплатные предложения – до 67 900 руб. Исследователи подчеркнули, что зарплата слесарей оказалась самой быстрорастущей в России.

В пятерке лидеров по росту числа вакансий также оказались плотники (в 1,9 раз больше предложений о работе), а также электрики и сантехники (в 1,7 раза больше для каждой из профессий).

В начале года зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщала, что в разных районах Москвы дефицит дворников составляет от 30 до 50%. По ее словам, в среднем московские зарплаты дворников находятся в пределах 50 000 – 70 000 руб. Тему трудоустройства дворников также поднимал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в середине января. Беглов пообещал, что дворники начнут получать 49 000 руб. в месяц после поэтапного перехода на новую систему уборки дворов, ответственными за которые будут государственные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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