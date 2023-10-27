В России в полтора раза вырос спрос на дворников
Сервис «Авито работа» зафиксировал рост числа вакансий для дворников в 1,5 раза по итогам III квартала 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «РИА Новости».
Вместе с тем на 20% выросли предложения по зарплате для дворников, в среднем по России они достигли 32 468 руб.
Согласно результатам исследования, среди специалистов в сфере ЖКХ сильнее всего спрос вырос на слесарей, вакансий для которых стало в 2,6 раза больше. На 41% выросли зарплатные предложения – до 67 900 руб. Исследователи подчеркнули, что зарплата слесарей оказалась самой быстрорастущей в России.
В пятерке лидеров по росту числа вакансий также оказались плотники (в 1,9 раз больше предложений о работе), а также электрики и сантехники (в 1,7 раза больше для каждой из профессий).
В начале года зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщала, что в разных районах Москвы дефицит дворников составляет от 30 до 50%. По ее словам, в среднем московские зарплаты дворников находятся в пределах 50 000 – 70 000 руб. Тему трудоустройства дворников также поднимал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в середине января. Беглов пообещал, что дворники начнут получать 49 000 руб. в месяц после поэтапного перехода на новую систему уборки дворов, ответственными за которые будут государственные компании.