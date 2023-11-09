Суд оштрафовал главреда «Медиазоны» на 40 000 рублей за отсутствие маркировки

В сентябре 2021 г. Минюст включил «Медиазону», а также главного редактора Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестр СМИ-иноагентов. В декабре Смирнов и Верзилов подали в суд иск с требованием исключить их из этого перечня, однако в январе 2022 г. суд отказался снять с них статусы СМИ-иноагентов.