Суд оштрафовал главреда «Медиазоны» на 40 000 рублей за отсутствие маркировки
Бутырский суд Москвы оштрафовал главного редактора интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Сергея Смирнова (также признан СМИ-иноагентом) на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Елена Шальнева.
Административный протокол в отношении Смирнова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента в материалах, опубликованных в социальных сетях на принадлежащих ему страницах) суд рассмотрел 8 ноября. Максимальное наказание предусматривает штраф до 50 000 руб.
В сентябре 2021 г. Минюст включил «Медиазону», а также главного редактора Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестр СМИ-иноагентов. В декабре Смирнов и Верзилов подали в суд иск с требованием исключить их из этого перечня, однако в январе 2022 г. суд отказался снять с них статусы СМИ-иноагентов.
3 ноября Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Помимо этого, суд запретил Верзилову заниматься администрированием сайтов в интернете в течение четырех лет.