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Суд оштрафовал главреда «Медиазоны» на 40 000 рублей за отсутствие маркировки

Ведомости

Бутырский суд Москвы оштрафовал главного редактора интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Сергея Смирнова (также признан СМИ-иноагентом) на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Елена Шальнева. 

Административный протокол в отношении Смирнова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента в материалах, опубликованных в социальных сетях на принадлежащих ему страницах) суд рассмотрел 8 ноября. Максимальное наказание предусматривает штраф до 50 000 руб.

В сентябре 2021 г. Минюст включил «Медиазону», а также главного редактора Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестр СМИ-иноагентов. В декабре Смирнов и Верзилов подали в суд иск с требованием исключить их из этого перечня, однако в январе 2022 г. суд отказался снять с них статусы СМИ-иноагентов.

3 ноября Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Помимо этого, суд запретил Верзилову заниматься администрированием сайтов в интернете в течение четырех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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