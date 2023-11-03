Суд заочно приговорил Петра Верзилова к 8,5 года лишения свободы
Басманный суд Москвы заочно приговорил издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (также признан СМИ-иноагентом) к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках о российской армии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Помимо этого, суд запретил Верзилову заниматься администрированием сайтов в интернете в течение четырех лет.
Ранее гособвинитель запросил для Верзилова девять лет лишения свободы. Ему вменяют публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
Поводом стали его публикации в Twitter и Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской) о событиях в Буче. В материалах дела говорится, что Верзилов «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».
До этого активист уже попадал в базу розыска МВД. В ноябре 2021 г. адвокат Верзилова сообщил, что его подзащитного разыскивали из-за уголовного дела о сокрытии двойного гражданства, которое было заведено на Верзилова в июле 2020 г. из-за наличия у него канадского паспорта.
В сентябре 2021 г. Минюст включил «Медиазону», а также главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестр СМИ-иноагентов. В декабре Смирнов и Верзилов подали в суд иск с требованием исключить их из этого перечня, однако в январе 2022 г. суд отказался снять с них статусы СМИ-иноагентов.