Суд избрал запрет определенных действий обвиняемой во взятке профессору РАНХиГС
Таганский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 июня профессору РАНХиГС Марине Телюкиной по обвинению во взятке. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Телюкину обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Известно, что Телюкина работает на кафедре правоведения и практической юриспруденции Института общественных наук РАНХиГС, является профессором, доктором юридических наук.