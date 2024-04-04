Путин подчеркнул важность защиты традиционных ценностей в России
Для будущего России важно защитить традиционные ценности, культуру, традиции и историю страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с участием членов правительства.
Путин вспомнил отрывок из Евангелия, когда Иисус пришел в Галилею и сказал рыбакам: «Идите за мной, и вы будете ловцами человеков», то есть человеческих душ. Они стали проповедниками, его учениками.
«Это было очень важно в период становления мировых религий. Это все традиционные, все четыре традиционные религии России. Это не только христианство, но и все наши традиционные религии. Но это не менее актуально оказалось и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю. Это очень важно для будущего страны», – сказал президент.
6 марта Путин заявил, что традиционные ценности являются фундаментом жизни и бытия российского общества. Стремление к справедливости должно стать главным приоритетом. Глава государства отметил, что главная несправедливость сегодняшнего мироустройства заключается в том, что все люди рождаются равными, но растут и развиваются в разных условиях.