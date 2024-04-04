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Путин подчеркнул важность защиты традиционных ценностей в России

Ведомости

Для будущего России важно защитить традиционные ценности, культуру, традиции и историю страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с участием членов правительства.

Путин вспомнил отрывок из Евангелия, когда Иисус пришел в Галилею и сказал рыбакам: «Идите за мной, и вы будете ловцами человеков», то есть человеческих душ. Они стали проповедниками, его учениками.

«Это было очень важно в период становления мировых религий. Это все традиционные, все четыре традиционные религии России. Это не только христианство, но и все наши традиционные религии. Но это не менее актуально оказалось и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю. Это очень важно для будущего страны», – сказал президент.

6 марта Путин заявил, что традиционные ценности являются фундаментом жизни и бытия российского общества. Стремление к справедливости должно стать главным приоритетом. Глава государства отметил, что главная несправедливость сегодняшнего мироустройства заключается в том, что все люди рождаются равными, но растут и развиваются в разных условиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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