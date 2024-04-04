Путин подчеркнул важность защиты традиционных ценностей в России

«Это было очень важно в период становления мировых религий. Это все традиционные, все четыре традиционные религии России. Это не только христианство, но и все наши традиционные религии. Но это не менее актуально оказалось и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю. Это очень важно для будущего страны», – сказал президент.