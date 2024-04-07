Россиянка перевела на счета мошенников 74 млн рублей
Аферисты за месяц выманили у женщины 74,6 млн руб., часть переведенных мошенникам средств она взяла в кредит и заняла у знакомых, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Неизвестные связались с женщиной через мессенджер. Под видом сотрудников банка и правоохранительных органов они сообщили, что ее счета подверглись мошенническим действиям и нужно срочно провести «переактивацию счетов». По данным прокуратуры, аферисты убедили свою собеседницу в том, что для этой «процедуры» нужно постоянно подтверждать свою платежеспособность, внося наличные через банкомат на определенные счета.
«Следуя телефонным указаниям злоумышленников, женщина сняла все накопления со счетов, взяла деньги в долг у знакомых, оформила кредит и в течение нескольких дней в различных банках делала переводы на счета мошенников, якобы проводя «переактивацию» и подтверждая свою платежеспособность», – говорится в сообщении ведомства.
В результате женщина перевела на счета злоумышленников более 74,6 млн руб. При этом они уверяли, что все деньги в скором времени ей вернутся.
На счета аферистов, куда переводились средства, по требованию Гагаринской межрайонной прокуратуры наложен арест, прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению преступления, добавили в ведомстве.
Осенью прошлого года в Санкт-Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 10 млн руб. Она сообщила о звонках неизвестного человека, который предложил перевести все ее деньги на «безопасный» счет, поскольку на ее счету якобы происходят мошеннические действия. Жертвами мошенников в январе за одни сутки стали 30 жителей Воронежской области. По данным полиции, они перевели на чужие счета более 30 млн руб.
В декабре прошлого года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предположил, что по итогам 2023 г. мошенники могут похитить у россиян около 19 млрд руб. Злоумышленники также заставили россиян набрать кредитов более чем на 200 млрд руб.