/ Общество

Россиянка перевела на счета мошенников 74 млн рублей

Ведомости

Аферисты за месяц выманили у женщины 74,6 млн руб., часть переведенных мошенникам средств она взяла в кредит и заняла у знакомых, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Неизвестные связались с женщиной через мессенджер. Под видом сотрудников банка и правоохранительных органов они сообщили, что ее счета подверглись мошенническим действиям и нужно срочно провести «переактивацию счетов». По данным прокуратуры, аферисты убедили свою собеседницу в том, что для этой «процедуры» нужно постоянно подтверждать свою платежеспособность, внося наличные через банкомат на определенные счета.

«Следуя телефонным указаниям злоумышленников, женщина сняла все накопления со счетов, взяла деньги в долг у знакомых, оформила кредит и в течение нескольких дней в различных банках делала переводы на счета мошенников, якобы проводя «переактивацию» и подтверждая свою платежеспособность», – говорится в сообщении ведомства.

В результате женщина перевела на счета злоумышленников более 74,6 млн руб. При этом они уверяли, что все деньги в скором времени ей вернутся.

На счета аферистов, куда переводились средства, по требованию Гагаринской межрайонной прокуратуры наложен арест, прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению преступления, добавили в ведомстве.

Осенью прошлого года в Санкт-Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 10 млн руб. Она сообщила о звонках неизвестного человека, который предложил перевести все ее деньги на «безопасный» счет, поскольку на ее счету якобы происходят мошеннические действия. Жертвами мошенников в январе за одни сутки стали 30 жителей Воронежской области. По данным полиции, они перевели на чужие счета более 30 млн руб.

В декабре прошлого года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предположил, что по итогам 2023 г. мошенники могут похитить у россиян около 19 млрд руб. Злоумышленники также заставили россиян набрать кредитов более чем на 200 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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