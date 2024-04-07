Россиянка перевела на счета мошенников 74 млн рублей

Неизвестные связались с женщиной через мессенджер. Под видом сотрудников банка и правоохранительных органов они сообщили, что ее счета подверглись мошенническим действиям и нужно срочно провести «переактивацию счетов». По данным прокуратуры, аферисты убедили свою собеседницу в том, что для этой «процедуры» нужно постоянно подтверждать свою платежеспособность, внося наличные через банкомат на определенные счета.