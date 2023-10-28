В Санкт-Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 10 млн рублей
Полицейские ищут мошенника, который заставил жительницу Санкт-Петербурга перевести на «безопасный» счет более 10 млн руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
В полицию вечером 27 октября обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 21 августа по 12 сентября ей звонил неизвестный, который предложил перевести все ее деньги на безопасный счет, поскольку на ее счету якобы происходят мошеннические действия. По данным полиции, потерпевшая доверилась злоумышленнику и перевела на указанный им счет 10 281 000 руб.
После заявления женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.
Во II квартале 2023 г. мошенники совершили 279 700 банковских операций на сумму 3,6 млрд руб., сообщал Центробанк. В то же время российские банки отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов (в I квартале – 2,7 млн атак). Мошенникам не удалось похитить 911 млрд руб. Размер ущерба сократился на 6% по сравнению с показателями за прошедшие четыре квартала.
В октябре в ЦБ сообщили, что мошенники начали использовать новую схему обмана: они обещают вернуть деньги наличными в приемной Банка России. Только в сентябре от нее пострадали несколько десятков человек, мошенники смогли украсть десятки миллионов рублей.