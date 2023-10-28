В Санкт-Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 10 млн рублей

В полицию вечером 27 октября обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 21 августа по 12 сентября ей звонил неизвестный, который предложил перевести все ее деньги на безопасный счет, поскольку на ее счету якобы происходят мошеннические действия. По данным полиции, потерпевшая доверилась злоумышленнику и перевела на указанный им счет 10 281 000 руб.