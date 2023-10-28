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Общество

В Санкт-Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 10 млн рублей

Ведомости

Полицейские ищут мошенника, который заставил жительницу Санкт-Петербурга перевести на «безопасный» счет более 10 млн руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В полицию вечером 27 октября обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 21 августа по 12 сентября ей звонил неизвестный, который предложил перевести все ее деньги на безопасный счет, поскольку на ее счету якобы происходят мошеннические действия. По данным полиции, потерпевшая доверилась злоумышленнику и перевела на указанный им счет 10 281 000 руб.

После заявления женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.

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Во II квартале 2023 г. мошенники совершили 279 700 банковских операций на сумму 3,6 млрд руб., сообщал Центробанк. В то же время российские банки отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов (в I квартале – 2,7 млн атак). Мошенникам не удалось похитить 911 млрд руб. Размер ущерба сократился на 6% по сравнению с показателями за прошедшие четыре квартала.

В октябре в ЦБ сообщили, что мошенники начали использовать новую схему обмана: они обещают вернуть деньги наличными в приемной Банка России. Только в сентябре от нее пострадали несколько десятков человек, мошенники смогли украсть десятки миллионов рублей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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