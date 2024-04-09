«Альфа-групп» выделит 1 млрд рублей пострадавшим из-за паводков в Оренбуржье
Компании финансово-промышленного консорциума «Альфа-групп» выделят 1 млрд руб. на помощь пострадавшим от прорыва дамбы в Орске, сообщается в пресс-релизе группы.
Отмечается, что Альфа-Банк, X5 и Росводоканал в ближайшее время утвердят план по увеличению помощи жителям Оренбургской области.
«В такие моменты бизнес должен проявлять особую ответственность», – подчеркнул главный акционер компаний консорциума Андрей Косогов.
9 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 см.
Глава региона предупредил, что прозвучавшая в городе в 19:00 (17:00 мск) сирена – знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна.
В этот же день президент России Владимир Путин получил доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.
На фоне паводка режим ЧС также был объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил днем 9 апреля, что уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 343 см – рост на 38 см за сутки.