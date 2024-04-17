Верховный суд отменил решение по делу профессора-физика Голубкина

ФСБ задержала ученого спустя полгода после ареста его начальника, Анатолия Губанова – в апреле 2021 г. Следствие заявило, что Голубкин по указанию Губанова передал Нидерландам материалы, где содержалась гостайна. Речь шла о двух отчетах по проекту HEXAFLY-INT, которые ЦАГИ был обязан предоставить партнерам. Сторона защиты заявляла в суде об отсутствии состава преступления в действиях Голубкина: сведения, которые он передавал коллегам по международному проекту, не содержали гостайны.