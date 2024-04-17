Верховный суд отменил решение по делу профессора-физика Голубкина
Верховный суд России отменил апелляционное решение по делу профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина, который был осужден за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд рассмотрел жалобу защиты Голубкина и постановил апелляционное определение отменить и отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», – сообщили в пресс-службе суда.
Летом 2023 г. Мосгорсуд приговорил профессора Голубкина к 12 годам колонии. Суд признал его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ФСБ задержала ученого спустя полгода после ареста его начальника, Анатолия Губанова – в апреле 2021 г. Следствие заявило, что Голубкин по указанию Губанова передал Нидерландам материалы, где содержалась гостайна. Речь шла о двух отчетах по проекту HEXAFLY-INT, которые ЦАГИ был обязан предоставить партнерам. Сторона защиты заявляла в суде об отсутствии состава преступления в действиях Голубкина: сведения, которые он передавал коллегам по международному проекту, не содержали гостайны.