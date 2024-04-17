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Верховный суд отменил решение по делу профессора-физика Голубкина

Ведомости

Верховный суд России отменил апелляционное решение по делу профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина, который был осужден за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд рассмотрел жалобу защиты Голубкина и постановил апелляционное определение отменить и отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», – сообщили в пресс-службе суда.

Летом 2023 г. Мосгорсуд приговорил профессора Голубкина к 12 годам колонии. Суд признал его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ФСБ задержала ученого спустя полгода после ареста его начальника, Анатолия Губанова – в апреле 2021 г. Следствие заявило, что Голубкин по указанию Губанова передал Нидерландам материалы, где содержалась гостайна. Речь шла о двух отчетах по проекту HEXAFLY-INT, которые ЦАГИ был обязан предоставить партнерам. Сторона защиты заявляла в суде об отсутствии состава преступления в действиях Голубкина: сведения, которые он передавал коллегам по международному проекту, не содержали гостайны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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