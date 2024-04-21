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В Москве в конце недели выпадет около 80% месячной нормы осадков

Ведомости

В конце рабочей недели в Москве выпадет около 80% месячной нормы осадков, на Центральную Россию обрушится тропический ливень, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

Следующая неделя начнется со скоротечных ливней и порывов ветра до 15 м/с, прогнозируют синоптики. Днем 22 апреля в столице потеплеет до +13…+18, что на пять градусов выше нормы. Дождей не будет только в среду, 24 апреля, а на следующий день погода вновь начнет портиться, рассказал Тишковец.

«Только за пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 мм, что составляет около 80% месячной нормы. В сумерках будет не ниже +8/+13, в светлое время суток – +13/+18», – написал специалист.

В выходные дожди постепенно пойдут на убыль, а 28 апреля потеплеет до +15…+20, добавил он.

Главное управление МЧС по Москве предупредило 19 апреля, что в столице ожидается усиление ветра до 23 м/с. В МЧС рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Парки в Москве на фоне предупреждений объявили о закрытии. 21 апреля ГУ МЧС по региону сообщило, что до 20 часов в Московской области ожидаются порывы ветра 13-18 м/с. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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