В Москве в конце недели выпадет около 80% месячной нормы осадков

Главное управление МЧС по Москве предупредило 19 апреля, что в столице ожидается усиление ветра до 23 м/с. В МЧС рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Парки в Москве на фоне предупреждений объявили о закрытии. 21 апреля ГУ МЧС по региону сообщило, что до 20 часов в Московской области ожидаются порывы ветра 13-18 м/с.