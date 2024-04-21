В Москве в конце недели выпадет около 80% месячной нормы осадков
В конце рабочей недели в Москве выпадет около 80% месячной нормы осадков, на Центральную Россию обрушится тропический ливень, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Следующая неделя начнется со скоротечных ливней и порывов ветра до 15 м/с, прогнозируют синоптики. Днем 22 апреля в столице потеплеет до +13…+18, что на пять градусов выше нормы. Дождей не будет только в среду, 24 апреля, а на следующий день погода вновь начнет портиться, рассказал Тишковец.
«Только за пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 мм, что составляет около 80% месячной нормы. В сумерках будет не ниже +8/+13, в светлое время суток – +13/+18», – написал специалист.
В выходные дожди постепенно пойдут на убыль, а 28 апреля потеплеет до +15…+20, добавил он.
Главное управление МЧС по Москве предупредило 19 апреля, что в столице ожидается усиление ветра до 23 м/с. В МЧС рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Парки в Москве на фоне предупреждений объявили о закрытии. 21 апреля ГУ МЧС по региону сообщило, что до 20 часов в Московской области ожидаются порывы ветра 13-18 м/с.