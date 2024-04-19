Московские парки закрылись перед надвигающимся штормом

Главное управление МЧС по Москве предупредило, что в столице ожидается усиление ветра до 23 м/с. В МЧС рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.