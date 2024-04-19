Московские парки закрылись перед надвигающимся штормом
Парки в Москве объявили о закрытии на фоне предупреждений о надвигающемся шторме.
О временном закрытии сообщили парк Горького, сад «Эрмитаж», сад им. Баумана, парк «Красная пресня», Измайловский парк и Сиреневый сад, музей-заповедник «Царицыно».
Главное управление МЧС по Москве предупредило, что в столице ожидается усиление ветра до 23 м/с. В МЧС рекомендовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Для автомобилистов рекомендуется избегать внезапных маневров на дороге, снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
Центр погоды «Фобос» сообщил, что в Москве прогнозируются порывы до 19-21 м/с после полудня. «В такой ситуации велик риск обрушения деревьев и слабо закрепленных конструкций», – добавили синоптики.