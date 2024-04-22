В России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов в электронный вид

О том, что электронные студенческие билеты, зачетные книжки и другие документы, подтверждающие обучение, могут появиться на портале «Госуслуги», писали «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства от Минцифры. Тогда проведение эксперимента планировалось с ноября 2023 г. по 31 декабря 2024 г.