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В России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов в электронный вид

Ведомости

В России с 25 апреля начнется эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет пресс-служба правительства.

Пилотный проект коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Он пройдет на добровольной основе, а студенты смогут пользоваться и обычными документами.

«Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода», – пояснили в кабмине.

Электронную версию документов можно будет использовать для покупки льготных билетов в театры, музеи, кино, на концерты и железнодорожный и другой общественный транспорт. Эксперимент проведут с 25 апреля этого года по 31 декабря 2025 г. 

О том, что электронные студенческие билеты, зачетные книжки и другие документы, подтверждающие обучение, могут появиться на портале «Госуслуги», писали «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства от Минцифры. Тогда проведение эксперимента планировалось с ноября 2023 г. по 31 декабря 2024 г.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в апреле 2022 г. заявлял, что Минцифры приступило к проработке создания облачного решения для вузов, которое сможет обеспечить использование типовых сервисов. По его словам, эта разработка будет продолжением, в частности, сервиса приема, ведения реестра студентов и электронной зачетки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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