В России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов в электронный вид
В России с 25 апреля начнется эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет пресс-служба правительства.
Пилотный проект коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Он пройдет на добровольной основе, а студенты смогут пользоваться и обычными документами.
«Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода», – пояснили в кабмине.
Электронную версию документов можно будет использовать для покупки льготных билетов в театры, музеи, кино, на концерты и железнодорожный и другой общественный транспорт. Эксперимент проведут с 25 апреля этого года по 31 декабря 2025 г.
О том, что электронные студенческие билеты, зачетные книжки и другие документы, подтверждающие обучение, могут появиться на портале «Госуслуги», писали «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства от Минцифры. Тогда проведение эксперимента планировалось с ноября 2023 г. по 31 декабря 2024 г.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в апреле 2022 г. заявлял, что Минцифры приступило к проработке создания облачного решения для вузов, которое сможет обеспечить использование типовых сервисов. По его словам, эта разработка будет продолжением, в частности, сервиса приема, ведения реестра студентов и электронной зачетки.