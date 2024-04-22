При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека

21 апреля МЧС России сообщило о ликвидации пожара в Астрахани на площади 1200 кв. м. По данным ТАСС, ЧП произошло на территории одного из крупнейших рынков города – «Большие Исады». В пресс-службе администрации Астрахани рассказали, что из опасной зоны было эвакуировано более 100 человек. Информации о пострадавших нет.