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При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека

Ведомости

Три человека погибли при пожаре на заводе в Воронеже. Об этом сообщает МЧС России.

«На пожаре в Воронеже погибли три человека. Возгорание ликвидировано на 500 кв. м», – сказано в сообщении.

Ранее ведомство сообщало о двух пострадавших. Крупный пожар возник в производственном здании в Воронеже. Причины возникновения огня в МЧС не уточнили. Отмечалось, что спасатели вынесли из здания четыре пропановых баллона и один кислородный. На месте работают 64 специалиста и 20 единиц техники, уточнили в МЧС.

«Вести Воронеж» уточняют, что пожар произошел на машиностроительном заводе «Эникмаш-В». «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что огонь возник в одном из цехов. Mash утверждал, что возгорание произошло в складских помещениях. По данным Telegram-канала, была угроза взрыва.

21 апреля МЧС России сообщило о ликвидации пожара в Астрахани на площади 1200 кв. м. По данным ТАСС, ЧП произошло на территории одного из крупнейших рынков города – «Большие Исады». В пресс-службе администрации Астрахани рассказали, что из опасной зоны было эвакуировано более 100 человек. Информации о пострадавших нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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