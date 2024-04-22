Путин подписал закон о расширении запрета на передачу коллекторам долгов по ЖКХ
Привлекать коллекторов для взимания с граждан просроченной задолженности за коммунальные услуги теперь запрещено не только управляющим компаниям, но также наймодателям жилого помещения. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Изменения внесены в ч. 18 и 19 ст. 155 Жилищного кодекса РФ (внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги). Они расширяют ограничения на передачу долгов коллекторам, которые Путин установил в 2019 г. Тогда взыскивать задолженности с помощью третьих лиц запрещалось управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям и региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с новым законом привлекать коллекторов также не смогут наймодатели по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда соцпользования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда. В случае если наймодатели заключат договор с коллекторской компанией, то он будет считаться ничтожным.
Ранее в апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что принятие этого закона позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ и будет способствовать надлежащему выполнению управляющими компаниями своих обязанностей.