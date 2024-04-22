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Путин подписал закон о расширении запрета на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Ведомости

Привлекать коллекторов для взимания с граждан просроченной задолженности за коммунальные услуги теперь запрещено не только управляющим компаниям, но также наймодателям жилого помещения. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Изменения внесены в ч. 18 и 19 ст. 155 Жилищного кодекса РФ (внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги). Они расширяют ограничения на передачу долгов коллекторам, которые Путин установил в 2019 г. Тогда взыскивать задолженности с помощью третьих лиц запрещалось управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям и региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии с новым законом привлекать коллекторов также не смогут наймодатели по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда соцпользования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда. В случае если наймодатели заключат договор с коллекторской компанией, то он будет считаться ничтожным.

Ранее в апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что принятие этого закона позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ и будет способствовать надлежащему выполнению управляющими компаниями своих обязанностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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