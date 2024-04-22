Путин подписал закон о расширении запрета на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

В соответствии с новым законом привлекать коллекторов также не смогут наймодатели по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда соцпользования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда. В случае если наймодатели заключат договор с коллекторской компанией, то он будет считаться ничтожным.