В Стамбуле по подозрению в подготовке к теракту задержали несколько человек

Один из задержанных, как сообщил министр, был связан с террористической организацией и собирался устроить взрыв. У него изъяли химикаты, которые он, как предполагается, планировал использовать при изготовлении бомбы. Были задержаны еще несколько человек, изъято большое количество материалов, использованных при изготовлении взрывчатки, написал Ерликая.