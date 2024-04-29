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В Стамбуле по подозрению в подготовке к теракту задержали несколько человек

Ведомости

В Стамбуле полицейские задержали несколько человек в рамках операции против «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено), сообщил в соцсети X (бывший Twitter) министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Один из задержанных, как сообщил министр, был связан с террористической организацией и собирался устроить взрыв. У него изъяли химикаты, которые он, как предполагается, планировал использовать при изготовлении бомбы. Были задержаны еще несколько человек, изъято большое количество материалов, использованных при изготовлении взрывчатки, написал Ерликая.

Ранее в аапреле глава турецкого МВД сообщил о задержании 36 человек в рамках операции против ИГ. Тогда полицейские провели операции в Стамбуле, Эскишехире, Измире и Кайсери.

В период с 1 апреля 2023 г. по 25 марта текущего года, как сообщал министр, турецкие спецслужбы провели 1329 операций против террористов, в ходе которых задержано 2919 человек по подозрению в причастности к ИГ. Из них 692 человека арестованы по решению суда.

В конце марта Ерликая сообщил о задержании 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией. По данным МВД, операция проводилась в 30 провинциях Турции, где было изъято большое количество документов и цифровых носителей, касающихся деятельности ИГ. 

Стамбульский суд по уголовным делам в конце апреля приговорил исполнительницу теракта к семи пожизненным срокам. Решение по делу также было принято в отношении других 35 обвиняемых. Теракт произошел 13 ноября 2022 г. днем на улице Истикляль в центре Стамбула. Тогда шесть человек погибли, пострадал 81. Исполнительницу задержали спустя 10 часов после произошедшего. Она относится к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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