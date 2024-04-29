В Стамбуле по подозрению в подготовке к теракту задержали несколько человек
В Стамбуле полицейские задержали несколько человек в рамках операции против «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено), сообщил в соцсети X (бывший Twitter) министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Один из задержанных, как сообщил министр, был связан с террористической организацией и собирался устроить взрыв. У него изъяли химикаты, которые он, как предполагается, планировал использовать при изготовлении бомбы. Были задержаны еще несколько человек, изъято большое количество материалов, использованных при изготовлении взрывчатки, написал Ерликая.
Ранее в аапреле глава турецкого МВД сообщил о задержании 36 человек в рамках операции против ИГ. Тогда полицейские провели операции в Стамбуле, Эскишехире, Измире и Кайсери.
В период с 1 апреля 2023 г. по 25 марта текущего года, как сообщал министр, турецкие спецслужбы провели 1329 операций против террористов, в ходе которых задержано 2919 человек по подозрению в причастности к ИГ. Из них 692 человека арестованы по решению суда.
В конце марта Ерликая сообщил о задержании 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией. По данным МВД, операция проводилась в 30 провинциях Турции, где было изъято большое количество документов и цифровых носителей, касающихся деятельности ИГ.
Стамбульский суд по уголовным делам в конце апреля приговорил исполнительницу теракта к семи пожизненным срокам. Решение по делу также было принято в отношении других 35 обвиняемых. Теракт произошел 13 ноября 2022 г. днем на улице Истикляль в центре Стамбула. Тогда шесть человек погибли, пострадал 81. Исполнительницу задержали спустя 10 часов после произошедшего. Она относится к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.