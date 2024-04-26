Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к пожизненному сроку

Теракт произошел 13 ноября 2022 г. днем на улице Истикляль в центре Стамбула. Она пользуется популярностью как у местных, так и у туристов. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал 81. Исполнительницу задержали спустя 10 часов после произошедшего. Она относится к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. В управлении безопасности Стамбула рассказали, что она является гражданкой Сирии, ее зовут Ахлам Альбашир.