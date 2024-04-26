Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к пожизненному сроку
Стамбульский суд по уголовным делам приговорил исполнительницу теракта на проспекте Истикляль к семи пожизненным срокам. Об этом сообщает телеканал TRT.
Ранее обвинение запрашивало срок в размере 3 009 лет. Решение по делу также было принято в отношении других 35 обвиняемых.
Теракт произошел 13 ноября 2022 г. днем на улице Истикляль в центре Стамбула. Она пользуется популярностью как у местных, так и у туристов. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал 81. Исполнительницу задержали спустя 10 часов после произошедшего. Она относится к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. В управлении безопасности Стамбула рассказали, что она является гражданкой Сирии, ее зовут Ахлам Альбашир.
В начале января 2023 г. турецкие власти также задержали иностранца, который, предположительно, причастен к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России). Задержанный (инициалы М. А.) планировал теракты в людных и популярных туристических районах Стамбула, рассказали в управлении безопасности города. Отмечается, что иностранец также публиковал в соцсетях видео с угрозами.