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Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к пожизненному сроку

Ведомости

Стамбульский суд по уголовным делам приговорил исполнительницу теракта на проспекте Истикляль к семи пожизненным срокам. Об этом сообщает телеканал TRT.

Ранее обвинение запрашивало срок в размере 3 009 лет. Решение по делу также было принято в отношении других 35 обвиняемых.

Теракт произошел 13 ноября 2022 г. днем на улице Истикляль в центре Стамбула. Она пользуется популярностью как у местных, так и у туристов. В результате этого инцидента 6 человек погибли, пострадал 81. Исполнительницу задержали спустя 10 часов после произошедшего. Она относится к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. В управлении безопасности Стамбула рассказали, что она является гражданкой Сирии, ее зовут Ахлам Альбашир.

В начале января 2023 г. турецкие власти также задержали иностранца, который, предположительно, причастен к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России). Задержанный (инициалы М. А.) планировал теракты в людных и популярных туристических районах Стамбула, рассказали в управлении безопасности города. Отмечается, что иностранец также публиковал в соцсетях видео с угрозами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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