МВД Турции сообщило о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ
Силовые структуры Турции задержали 36 человек в рамках операции против «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено), сообщил в соцсети X (бывший Twitter) министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Полицейские управления провели операции в Стамбуле, Эскишехире, Измире и Кайсери. В частности, в Стамбуле были задержаны 15 подозреваемых в перечислении денег человеку, который контактировал с террористическими организациями. Еще несколько задержанных в прошлом действовали в составе ИГ в Кайсери, другие сотрудничали с группировкой в Измире и Эскишехире. В результате операции полицейские изъяли оружие, валюту и цифровые материалы, добавил Ерликая.
В период с 1 апреля 2023 г. по 25 марта текущего года, как сообщал министр, турецкие спецслужбы провели 1329 операций против террористов, в ходе которых задержано 2919 человек по подозрению в причастности к ИГ. Из них 692 человека арестованы по решению суда.
В конце марта Ерликая сообщил о задержании 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией. По данным МВД, операция проводилась в 30 провинциях Турции, где было изъято большое количество документов и цифровых носителей, касающихся деятельности ИГ.