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МВД Турции сообщило о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ

Ведомости

Силовые структуры Турции задержали 36 человек в рамках операции против «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено), сообщил в соцсети X (бывший Twitter) министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Полицейские управления провели операции в Стамбуле, Эскишехире, Измире и Кайсери. В частности, в Стамбуле были задержаны 15 подозреваемых в перечислении денег человеку, который контактировал с террористическими организациями. Еще несколько задержанных в прошлом действовали в составе ИГ в Кайсери, другие сотрудничали с группировкой в Измире и Эскишехире. В результате операции полицейские изъяли оружие, валюту и цифровые материалы, добавил Ерликая.

В период с 1 апреля 2023 г. по 25 марта текущего года, как сообщал министр, турецкие спецслужбы провели 1329 операций против террористов, в ходе которых задержано 2919 человек по подозрению в причастности к ИГ. Из них 692 человека арестованы по решению суда.

В конце марта Ерликая сообщил о задержании 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией. По данным МВД, операция проводилась в 30 провинциях Турции, где было изъято большое количество документов и цифровых носителей, касающихся деятельности ИГ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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