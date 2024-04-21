МВД Турции сообщило о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ

Полицейские управления провели операции в Стамбуле, Эскишехире, Измире и Кайсери. В частности, в Стамбуле были задержаны 15 подозреваемых в перечислении денег человеку, который контактировал с террористическими организациями. Еще несколько задержанных в прошлом действовали в составе ИГ в Кайсери, другие сотрудничали с группировкой в Измире и Эскишехире. В результате операции полицейские изъяли оружие, валюту и цифровые материалы, добавил Ерликая.