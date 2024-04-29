Полиция отпустила Депардье из-под стражи
Жерара Депардье, задержанного для дачи показаний по обвинению в сексуальном насилии, выпустили из-под стражи. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката французского актера.
Депардье был взят под стражу утром 29 апреля. Актер обвиняется в насилии в отношении двух женщин. По данным правоохранителей, один факт был отмечен в 2014 г. на съемках фильма Жан-Пьера Мокки «Маг и сиамцы», второй – в 2021 г. на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». Сам Депардье с обвинениями не согласен.
В январе 2013 г. Депардье получил российское гражданство, а в декабре того же года – прописку в Новосибирске.
В июле 2015 г. Депардье стал персоной нон грата на Украине и ему на пять лет был запрещен въезд в страну. Позже актер был внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
В марте 2022 г. актер дал комментарий по поводу ситуации на Украине французскому агентству AFP. Он осудил военную операцию российских войск на территории страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал критические высказывания Депардье о ситуации на Украине с непониманием политической повестки.