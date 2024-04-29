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Полиция отпустила Депардье из-под стражи

Ведомости

Жерара Депардье, задержанного для дачи показаний по обвинению в сексуальном насилии, выпустили из-под стражи. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката французского актера.

Депардье был взят под стражу утром 29 апреля. Актер обвиняется в насилии в отношении двух женщин. По данным правоохранителей, один факт был отмечен в 2014 г. на съемках фильма Жан-Пьера Мокки «Маг и сиамцы», второй – в 2021 г. на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». Сам Депардье с обвинениями не согласен.

В январе 2013 г. Депардье получил российское гражданство, а в декабре того же года – прописку в Новосибирске.

В июле 2015 г. Депардье стал персоной нон грата на Украине и ему на пять лет был запрещен въезд в страну. Позже актер был внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

В марте 2022 г. актер дал комментарий по поводу ситуации на Украине французскому агентству AFP. Он осудил военную операцию российских войск на территории страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал критические высказывания Депардье о ситуации на Украине с непониманием политической повестки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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